El Banco Central le transfirió por error $ 700.000 a empleados del Congreso: qué va a pasar ahora
La equivocación del BCRA se trasladó además a otras áreas del Estado Nacional, como el Servicio Penitenciario.
Este fin de año viene atípico para el Congreso de la Nación, no sólo por las sesiones extraordinarias, que culminaron con la aprobación del Presupuesto 2026 y la perspectiva de volver en febrero, sino también porque el personal recibió un depósito de casi $ 700.000 esta semana que resultó ser un error del Banco Central.
Presentado como un "error bancario" en el cobro de los sueldos de diciembre, el área de personal del Congreso le pinchó el globo a los empleados de la Cámara de Diputados que percibieron $ 699.177,82 esta semana. Además advirtieron que ese monto será descontado el viernes, 2 de enero.
El ítem polémico figura como "rendición en pesos", como se lee en un mensaje de Whatsapp que se hizo viral este miércoles, y desde la Cámara de Diputados pidieron que "por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan".
Así, el regalo de Año Nuevo se esfumará el primer día hábil de 2026.
Según reportó Infobae, el error se repitió en otras áreas del Estado, como el Servicio Penitenciario Federal, y en algunos casos hubo empleados de la Cámara de Diputados que recibieron ese "plus" en dólares.
Algunos diputados reportaron que sus empleados recibieron U$S 290, o U$S 114 y alguien percibió apenas U$S 6, que equivale a $ 8.708 al cambio oficial.
"Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de Whatsapp. Fuimos felices un ratito", expresó al sitio uno de los beneficiados, al menos hasta el viernes.
Con sus sueldos de diciembre el personal del Congreso cobró el aguinaldo así como también bonos que empezaban en $ 150.000 y llegaban a los $ 300.000 dependiendo de la categoría.
La secuencia dio lugar a ironías y críticas, pero más que nada fue un momento fugaz de felicidad, algo que se sabía que en esta gestión no podía durar.
