El Banco Central le transfirió por error $ 700.000 a empleados del Congreso: qué va a pasar ahora

Algunos diputados reportaron que sus empleados recibieron U$S 290, o U$S 114 y alguien percibió apenas U$S 6, que equivale a $ 8.708 al cambio oficial.

"Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de Whatsapp. Fuimos felices un ratito", expresó al sitio uno de los beneficiados, al menos hasta el viernes.

Con sus sueldos de diciembre el personal del Congreso cobró el aguinaldo así como también bonos que empezaban en $ 150.000 y llegaban a los $ 300.000 dependiendo de la categoría.

La secuencia dio lugar a ironías y críticas, pero más que nada fue un momento fugaz de felicidad, algo que se sabía que en esta gestión no podía durar.