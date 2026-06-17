El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni

El temario definitivo para la próxima semana

A pesar de haber logrado suspender la actividad de esta semana, el oficialismo no pudo evitar que el pedido de explicaciones fuera incorporado en el orden del día de la semana entrante. El acta oficial emitida por las autoridades de la Cámara confirmó un listado de temas de gran relevancia institucional que deberán ser abordados por los legisladores.

Durante la jornada parlamentaria del jueves de la semana próxima, los senadores también someterán a votación el proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Asimismo, la agenda acordada incluye el tratamiento de diversos pliegos de nombramientos para el Poder Judicial y la Cancillería, junto con la ratificación de convenios internacionales y la declaración de Tucumán como capital simbólica cada 9 de julio.