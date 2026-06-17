El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni
Tras tensa reunión de labor parlamentaria, el oficialismo posterga el debate en el Senado y gana tiempo en medio del escándalo por el jefe de Gabinete.
En medio de un escenario de profunda tensión política por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Senado de la Nación resolvió suspender de forma sorpresiva la sesión que estaba prevista para este jueves. La Libertad Avanza logró postergar el debate clave y ganar una semana fundamental de negociaciones parlamentarias.
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Las claves del escándalo que sacude al Senado
La decisión se tomó tras una extensa reunión de labor parlamentaria donde la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, consiguió dilatar los plazos frente a la fuerte presión de los bloques opositores y aliados. La polémica estalló luego de que el ministro coordinador, Manuel Adorni, admitiera públicamente haber omitido declarar alrededor de 500 mil dólares en ahorros no registrados e inversiones en criptomonedas.
La postergación estipula que el tratamiento de las mociones de interpelación se trasladará formalmente al próximo 25 de junio. Si la iniciativa de la oposición consigue la mayoría necesaria, el funcionario deberá presentarse de manera obligatoria en el recinto el 2 de julio, coincidiendo con la presentación de su segundo informe de gestión ante la Cámara Alta.
El temario definitivo para la próxima semana
A pesar de haber logrado suspender la actividad de esta semana, el oficialismo no pudo evitar que el pedido de explicaciones fuera incorporado en el orden del día de la semana entrante. El acta oficial emitida por las autoridades de la Cámara confirmó un listado de temas de gran relevancia institucional que deberán ser abordados por los legisladores.
Durante la jornada parlamentaria del jueves de la semana próxima, los senadores también someterán a votación el proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Asimismo, la agenda acordada incluye el tratamiento de diversos pliegos de nombramientos para el Poder Judicial y la Cancillería, junto con la ratificación de convenios internacionales y la declaración de Tucumán como capital simbólica cada 9 de julio.
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