El cruce a los gritos de Cecilia Moreau y Germán Martínez con Martín Menem y Lilia Lemoine: "Como gorilas..."

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expone este miércoles en la Cámara de Diputados en un contexto más que particular, y en un reciento al que no le faltó tensión, con un fuerte cruce entre Cecilia Moreau y Germán Martínez con Martín Menem y Lilia Lemoine, quien no tardó en chicanear en las redes sociales.