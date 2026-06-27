El día que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni "ni en pedo se va"

El cruce con Patricia Bullrich por el patrimonio de Adorni

Durante aquella misma entrevista, el líder libertario también le respondió directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le había reclamado públicamente a su compañero de Gabinete que presentara su declaración jurada cuanto antes.

Ante este pedido interno, el Presidente había llevado tranquilidad al espacio asegurando que "los números están en orden y van a ser presentados". Descartando cualquier tipo de irregularidad patrimonial que pudiera afectar a la gestión, remató afirmando que a ellos no les generaba "ninguna preocupación al respecto" y que era solo "cuestión de días que tengan los papeles".