El día que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni "ni en pedo se va"
Tras la reciente renuncia, resurgen las declaraciones del Presidente donde respaldó fuertemente a Manuel Adorni y aseguró que se quedaría en su puesto.
La salida del jefe de Gabinete sacude al Gobierno nacional. Sin embargo, hace apenas unas semanas, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni. Durante una entrevista televisiva, el mandatario había asegurado con total firmeza que el funcionario continuaría en su cargo frente a las acusaciones.
IMPORTANTE: Fin: renunció Manuel Adorni
El fuerte respaldo de Javier Milei y las críticas al kirchnerismo
A principios de mayo de este año, al ser consultado sobre el futuro del funcionario en la señal de noticias La Nación+, el jefe de Estado fue tajante sobre su continuidad y sentenció: "Ni en pedo se va". En aquel momento, defendió a su ladero afirmando que estaba "perfectamente tranquilo" de que era "una persona honesta y un hombre de bien".
Asimismo, el mandatario apuntó contra la oposición por las diversas acusaciones que circulaban en su contra. En esa misma nota, hizo referencia a la "carnicería mediática" que sufría el exvocero y a los "números mal hechos con mala intención". Incluso, acusó al contratista Tobar de ser "un militante kirchnerista", minimizando las denuncias sobre supuestas irregularidades al señalar que "la mentira es más que evidente cuando chequean los precios".
El cruce con Patricia Bullrich por el patrimonio de Adorni
Durante aquella misma entrevista, el líder libertario también le respondió directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le había reclamado públicamente a su compañero de Gabinete que presentara su declaración jurada cuanto antes.
Ante este pedido interno, el Presidente había llevado tranquilidad al espacio asegurando que "los números están en orden y van a ser presentados". Descartando cualquier tipo de irregularidad patrimonial que pudiera afectar a la gestión, remató afirmando que a ellos no les generaba "ninguna preocupación al respecto" y que era solo "cuestión de días que tengan los papeles".
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