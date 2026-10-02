Tras el escándalo en Diputados, La Libertad Avanza y Provincias Unidas pedirán la expulsión de Juan Grabois

Giudici además menciona expresiones del diputado en "X", donde ratificó sus dichos y profundizó con nuevos insultos. "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo", expresó el legislador.

Para la diputada libertaria, la conducta de Grabois no puede confundirse "con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate" sino que "es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna", motivo por el cual pidió su expulsión del recinto.

“Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, sostiene el texto firmado por Giudici, que concluye reclamando el acompañamiento de los legisladores para avanzar con la sanción más severa prevista por el reglamento parlamentario.

La iniciativa se suma a un texto del diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, que en la misma sintonía pero bajo otros argumentos solicita la expulsión de Grabois. Para el rionegrino, la conducta se enmarca en el artículo 188 del reglamento interno que propone sanciones disciplinarias "en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare", a través de una votación en el recinto que puede ser por indicación del presidente de la Cámara de Diputados o por moción de cualquiera de los miembros.

La solicitud de Capozzi, quien no se encontraba en el plenario del miércoles, prevé la notificación a Grabois, la creación de una comisión especial de cinco miembros con diversidad de bloques para que investiguen si es procedente la solicitud y la incorporación de pruebas audiovisuales del plenario. Asimismo, aclara la posibilidad de sanciones alternativas a la expulsión pero "si se propusiera la exclusión, deberá explicar por qué las medidas disciplinarias de menor intensidad resultarían insuficientes".

Durante el plenario, y antes de que se levante el plenario, Grabois se justificó: "Tienen un Presidente que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo y se escandalizan por lo que digo yo. Hipócritas".