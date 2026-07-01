Manuel Adorni completó su salida del Estado: presentó su renuncia al directorio de YPF
El exjefe de Gabinete oficializó su dimisión mediante una carta enviada al presidente de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín.
Manuel Adorni terminó de sellar su alejamiento definitivo de la estructura pública nacional. Tras haber dejado la Jefatura de Gabinete el pasado fin de semana, el exfuncionario formalizó este miércoles su salida de la conducción de YPF a través de una breve notificación formal dirigida a la máxima autoridad de la compañía, Horacio Marín.
En la misiva, el ahora exfuncionario comunicó de manera escueta su renuncia indeclinable al cargo de Director Titular por la Clase A, sin profundizar en los causales de su decisión.
Adorni se había incorporado a la cúpula corporativa de la petrolera el 30 de enero de este año, coincidiendo con su asunción al frente de los ministerios nacionales. Su rol en la firma era de alta sensibilidad política: actuaba como el custodio directo de las acciones Clase A del Estado, el mecanismo legal que le otorga al poder central la facultad de veto sobre decisiones estructurales y estratégicas de la empresa, aun cuando esta cotice en la bolsa de Nueva York.
Manuel
Adorni en YPF: ¿un cargo sin goce de sueldo?
Durante los meses en que ejerció la función, su desempeño dentro del máximo órgano administrativo de YPF se desarrolló bajo la modalidad ad honorem. Debido a que ejercía simultáneamente la Jefatura de Gabinete, el también exvocero había renunciado formalmente a percibir los millonarios honorarios asignados a los directores.
De acuerdo con el balance contable aprobado por la compañía para el ejercicio 2026, los emolumentos para dicho puesto se estimaban en unos u$s 954.000 brutos anuales (equivalentes a sumas de entre 80 y 100 millones de pesos mensuales), una cifra que Adorni no llegó a cobrar y que en las últimas horas había despertado fuertes especulaciones políticas sobre su continuidad.
Con este paso al costado, la vacante en el directorio deberá ser tratada por la Asamblea de Accionistas, abriendo el camino para que el nuevo jefe de Gabinete o el funcionario que designe el Poder Ejecutivo tome el control del estratégico sillón.
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