Manuel Adorni completó su salida del Estado: presentó su renuncia al directorio de YPF

De acuerdo con el balance contable aprobado por la compañía para el ejercicio 2026, los emolumentos para dicho puesto se estimaban en unos u$s 954.000 brutos anuales (equivalentes a sumas de entre 80 y 100 millones de pesos mensuales), una cifra que Adorni no llegó a cobrar y que en las últimas horas había despertado fuertes especulaciones políticas sobre su continuidad.

Con este paso al costado, la vacante en el directorio deberá ser tratada por la Asamblea de Accionistas, abriendo el camino para que el nuevo jefe de Gabinete o el funcionario que designe el Poder Ejecutivo tome el control del estratégico sillón.