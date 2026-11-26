Ficha Limpia para candidatos y funcionarios

La reforma incorpora además un sistema de Ficha Limpia que impedirá competir por cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos cuando esas sentencias hayan sido confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación podrá aplicarse incluso si todavía existen recursos judiciales pendientes.

El texto establece que la resolución judicial deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección y que la restricción permanecerá vigente hasta el cumplimiento de la pena o una eventual revocación de la condena.

La incompatibilidad no se limitará a candidaturas, ya que también alcanzará a designaciones en cargos de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo nacional, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos estatales.

Cambios en la Boleta Única de Papel

Otro de los ejes de la reforma es la modificación del sistema de Boleta Única de Papel: a partir de 2027 se incluirá una opción que habilitará al elector a votar por todos los candidatos de una misma fuerza política con una sola marca, al tiempo que seguirá existiendo la posibilidad de combinar preferencias entre distintas agrupaciones, permitiendo el denominado "corte de boleta" adaptado al nuevo sistema.

Fin de las colectoras

La normativa también prohíbe que una misma persona se presente simultáneamente por diferentes agrupaciones o para distintas categorías de cargos electivos, lo cual impide la utilización de listas colectoras, una herramienta que generó controversias en distintos procesos electorales de las últimas décadas.

Menos publicidad y debates

En materia de campaña electoral, se reduce del 5% al 2,5% el tiempo gratuito de programación que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos políticos para la difusión de sus propuestas. Además, se modifican plazos vinculados a la publicidad electoral.

La reforma también elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de la primera vuelta. En caso de haber balotaje, sí continuará siendo obligatorio un debate entre los dos candidatos finalistas, organizado por la Cámara Nacional Electoral.

Afiliación digital y Parlasur

Entre las novedades figura la posibilidad de afiliarse a partidos políticos de forma electrónica mediante sistemas de validación biométrica administrados por la Justicia Electoral. La modalidad presencial seguirá vigente, pero dejará de ser la única alternativa.

Asimismo, si se convierte en ley continuará suspendida la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur, que serán designados por las legislaturas provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Congreso Nacional, tal como ocurre actualmente.