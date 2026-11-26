El fin de las PASO: las claves de la reforma electoral que aprobó el Senado
Del fin de las PASO y las colectoras a Ficha Limpia, pasando por cambios en la publicidad electoral y hasta menos debates entre candidatos. Los detalles.
La reforma electoral impulsada por el Gobierno obtuvo este jueves la aprobación del Senado y será girado a la Cámara de Diputados para que, eventualmente, la convierta en ley, avanzando con una serie de cambios que impactarán de manera directa en la organización de las elecciones nacionales del año próximo.
Entre las modificaciones más relevantes figuran la suspensión de las PASO, la incorporación de un régimen de Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para las campañas electorales.
La iniciativa llegó a la cámara alta tras un extenso proceso de negociaciones políticas que redujo significativamente su alcance: de los 79 artículos originales terminó reducida a 25 puntos.
Suspensión de las PASO
Uno de los cambios más importantes es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de 2027, que era la principal aspiración del oficialismo para, en teoría, lograr una mejora en la performance electoral de Javier Milei como candidato a la reelección.
En consecuencia, de aprobarse en la cámara baja los partidos deberán definir a sus candidatos mediante mecanismos internos previstos en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso, mientras que las alianzas electorales tendrán que establecer sus procedimientos de selección de acuerdo con sus propios reglamentos.
Ficha Limpia para candidatos y funcionarios
La reforma incorpora además un sistema de Ficha Limpia que impedirá competir por cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos cuando esas sentencias hayan sido confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación podrá aplicarse incluso si todavía existen recursos judiciales pendientes.
El texto establece que la resolución judicial deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección y que la restricción permanecerá vigente hasta el cumplimiento de la pena o una eventual revocación de la condena.
La incompatibilidad no se limitará a candidaturas, ya que también alcanzará a designaciones en cargos de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo nacional, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos estatales.
Cambios en la Boleta Única de Papel
Otro de los ejes de la reforma es la modificación del sistema de Boleta Única de Papel: a partir de 2027 se incluirá una opción que habilitará al elector a votar por todos los candidatos de una misma fuerza política con una sola marca, al tiempo que seguirá existiendo la posibilidad de combinar preferencias entre distintas agrupaciones, permitiendo el denominado "corte de boleta" adaptado al nuevo sistema.
Fin de las colectoras
La normativa también prohíbe que una misma persona se presente simultáneamente por diferentes agrupaciones o para distintas categorías de cargos electivos, lo cual impide la utilización de listas colectoras, una herramienta que generó controversias en distintos procesos electorales de las últimas décadas.
Menos publicidad y debates
En materia de campaña electoral, se reduce del 5% al 2,5% el tiempo gratuito de programación que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos políticos para la difusión de sus propuestas. Además, se modifican plazos vinculados a la publicidad electoral.
La reforma también elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de la primera vuelta. En caso de haber balotaje, sí continuará siendo obligatorio un debate entre los dos candidatos finalistas, organizado por la Cámara Nacional Electoral.
Afiliación digital y Parlasur
Entre las novedades figura la posibilidad de afiliarse a partidos políticos de forma electrónica mediante sistemas de validación biométrica administrados por la Justicia Electoral. La modalidad presencial seguirá vigente, pero dejará de ser la única alternativa.
Asimismo, si se convierte en ley continuará suspendida la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur, que serán designados por las legislaturas provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Congreso Nacional, tal como ocurre actualmente.
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