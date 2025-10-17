El FMI insistió en que la Argentina necesita acumular reservas para volver a los mercados de capital

La salida del cepo cambiario -al menos para personas físicas-, la baja de tarifas, impuestos y obligaciones arancelarias, la modernización del sistema de Aduana y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fueron algunos de los puntos positivos que el FMI remarcó en el plan de Javier Milei, si bien por estos días la Argentina busca un rescate de parte del Tesoro de los Estados Unidos y bancos privados porque no se logró la entrada de divisas para acumular reservas en el Banco Central.