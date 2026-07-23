La Libertad Avanza festejó su "Día de la Unidad" con mensajes de odio al kirchnerismo

Un año más tarde, la provincia de Buenos Aires se mantiene como "feudo" del kirchnerismo, como mencionó Karina Milei, y el Presidente todavía lucha por conseguir la foto de unidad con los gobernadores, incluso con los que más cerca suyo se mostraron hasta la fecha.

De hecho, el presidente Javier Milei ni siquiera logró cumplir todos los puntos del tan mentado Pacto de Mayo, firmado el 9 de Julio de 2024 por 17 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El primer punto de ese listado es "la inviolabilidad de la propiedad privada", un tema que ya está en los pasillos del Congreso nacional con el proyecto que impulsa La Libertad Avanza, y que podría eliminar los topes vigentes a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Otras iniciativas del Gobierno libertario, como la reforma laboral o la desregulación de las importaciones y de otros mecanismos del comercio exterior, también recibieron el apoyo de los gobernadores en 2024, aunque dos años más tarde no se los volvió a ver cerca de la Casa Rosada.