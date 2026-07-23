La Libertad Avanza festejó su "Día de la Unidad" con mensajes de odio al kirchnerismo
En busca de la épica, el dueto de hermanos pregonó a través del perfil de La Libertad Avanza que "hay que dejar cualquier diferencia de lado" ante las urnas.
Pasaron las fechas patrias más importantes, como el 25 de Mayo o el 9 de Julio, y Javier Milei todavía no logró la foto que pruebe que existe un apoyo real de las provincias -o de sus propios funcionarios- a su Gobierno, pero este jueves el Presidente y su hermana, Karina Milei, protagonizaron su propio "Día de la Unidad" en La Libertad Avanza.
"Hoy celebramos el Día de la Unidad en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas", escribieron los encargados del perfil oficialista en X.
"Eso requiere valores como la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo, el poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades. Apoyando con toda el alma a nuestro Presidente de la Nación Javier Milei y confiando en la conducción de la Presidente del partido, Karina Milei", consta en el mensaje.
La frase acompaña la única foto "de la unidad" posible, la del mandatario y su hermana, y cita el extenso texto publicado por la funcionaria el 23 de julio de 2025 a propósito de los avatares electorales del partido oficialista en la provincia de Buenos Aires.
Además de referirse a las elecciones legislativas y al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la titular del partido oficialista expresó abiertamente que "el verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo".
Un año más tarde, la provincia de Buenos Aires se mantiene como "feudo" del kirchnerismo, como mencionó Karina Milei, y el Presidente todavía lucha por conseguir la foto de unidad con los gobernadores, incluso con los que más cerca suyo se mostraron hasta la fecha.
De hecho, el presidente Javier Milei ni siquiera logró cumplir todos los puntos del tan mentado Pacto de Mayo, firmado el 9 de Julio de 2024 por 17 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El primer punto de ese listado es "la inviolabilidad de la propiedad privada", un tema que ya está en los pasillos del Congreso nacional con el proyecto que impulsa La Libertad Avanza, y que podría eliminar los topes vigentes a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Otras iniciativas del Gobierno libertario, como la reforma laboral o la desregulación de las importaciones y de otros mecanismos del comercio exterior, también recibieron el apoyo de los gobernadores en 2024, aunque dos años más tarde no se los volvió a ver cerca de la Casa Rosada.
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