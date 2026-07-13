El Gobierno reúne otra vez a la mesa política para definir la estrategia legislativa

En materia económica, el ministro Luis Caputo presentó una actualización sobre la situación del país y repasó los principales indicadores de actividad. Entre ellos destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo.

Además, informó sobre el avance de distintas reformas que lleva adelante junto al presidente Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluida la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que desarrolla la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso el avance de las conversaciones que mantiene con gobernadores de distintos espacios políticos para reunir apoyos a las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.