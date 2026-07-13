El Gobierno reúne otra vez a la mesa política para definir la estrategia legislativa
Tras la conferencia de prensa de Adrián Ravier, el oficialismo analizará la agenda parlamentaria y el avance de las principales reformas impulsadas por Javier Milei.
Tras el recambio en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno de Javier Milei reunirá este martes a la mesa política para definir cómo avanzará con las principales reformas que busca aprobar en el Congreso.
Según informaron fuentes oficiales, el vocero brindará su habitual conferencia de prensa a las 11 en la Casa Rosada y responderá preguntas de los periodistas acreditados. Una vez finalizada esa actividad, se llevará a cabo una nueva reunión de la mesa política, en línea con la decisión del Gobierno de mantener encuentros semanales para coordinar la agenda legislativa.
El principal objetivo del encuentro será definir la estrategia parlamentaria del oficialismo tras el recambio en la Jefatura de Gabinete. En ese marco, el Ejecutivo buscará avanzar con las principales reformas impulsadas por Javier Milei, entre ellas el proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central.
La decisión de institucionalizar estos encuentros fue adoptada durante la reunión de la semana pasada. Según señalaron fuentes oficiales, el objetivo es realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y del avance de la agenda parlamentaria.
Entre los temas abordados entonces figuró el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 16 de julio en el Senado, y las modificaciones incorporadas al proyecto de Inocencia Fiscal, que sumó aportes técnicos de especialistas y será remitido a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.
En materia económica, el ministro Luis Caputo presentó una actualización sobre la situación del país y repasó los principales indicadores de actividad. Entre ellos destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo.
Además, informó sobre el avance de distintas reformas que lleva adelante junto al presidente Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluida la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que desarrolla la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso el avance de las conversaciones que mantiene con gobernadores de distintos espacios políticos para reunir apoyos a las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
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