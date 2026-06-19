El Gobierno creó un nuevo programa de seguridad para reforzar los controles migratorios
A imagen y semejanza del gobierno de los Estados Unidos, el ministerio de Seguridad profundiza su política de control sobre los inmigrantes.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha este viernes un nuevo Programa de Seguridad Migratoria. Así quedó plasmado en la Resolución 551/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y tiene por objetivo reforzar el control migratorio en el país y combatir ilícitos.
En sus cuentas en las redes sociales Monteoliva detalló que "el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza". En el marco del nuevo programa se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.
El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.
Las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.
La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución.
“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró Monteoliva.
Resolución 551/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario