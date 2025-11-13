El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro
La producción en esas provincias quedó tan afectada por las inundaciones y las sequías este año que el Ministerio de Economía declaró el estado de "desastre".
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció esta semana que se declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro pero sólo en los distritos donde la producción se vio afectada por sucesivas inundaciones y sequías a lo largo del año.
En el comunicado oficial de la secretaría que depende de Economía detallaron que la "recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 15 de octubre", tras el análisis técnico de " los fenómenos meteorológicos y climáticos acaecidos" en esos distritos nacionales.
Emergencia ganadera en Río Negro
El 29 de agosto de este año el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó el Decreto provincial N° 760 para exender el estado de emergencia hasta el 31 de mayo de 2026 en las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Nueve de Julio.
Ahora, el Gobierno dio por convalidado ese decreto y recomendó "ampliar la declaración a los establecimientos ganaderos de los departamentos de Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo, por el mismo evento y mismo período".
Entre Ríos, en emergencia por viento y granizo
Así como la sequía afectó la ganadería en Río Negro, en Entre Ríos el viento y el granizo hicieron estragos en la producción de cítricos, lo que dejó a la provincia gobernada por Rogelio Frigerio en un estado delicado.
Los técnicos de Economía convalidaron el Decreto provincial N° 2.522, con del fecha 12 de septiembre de 2025, en el que Frigerio declaraba el estado de emergencia desde el 5 de mayo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2026, pero sólo a las explotaciones de citrus, afectadas en el distrito Mandisoví, del departamento Federación.
Buenos Aires en emergencia
El Gobierno convalidó el Decreto provincial N° 2.452, que data del 18 de septiembre de 2025, por el que Axel Kicillof resolvió prorrogar hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de emergencia y/o desastre que afectó a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.
Además se detalló que "la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación asistirá con el equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil a 25 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por excesos hídricos", con la aclaración de que su distribución se realizará "en función a la superficie afectada de acuerdo a la metodología de cálculo provista por la CONAE con imágenes satelitales del 09 de noviembre".
Los municipios bonaerenses que recibirán la asistencia son: Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guamini, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.
