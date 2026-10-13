El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad
Reemplazará a Pablo Di Liscia tras un accidente y el Poder Ejecutivo busca profundizar las auditorías del área.
El Gobierno nacional formalizó la designación del doctor Diego Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La decisión del Poder Ejecutivo fue oficializada tras el accidente sufrido por el titular saliente del área, Pablo Di Liscia. Como consecuencia del siniestro, Di Liscia sufrió la fractura de varias costillas, omóplato y clavícula, aunque se encuentra fuera de peligro y, al menos por el momento, se descartan lesiones neurológicas. En las primeras horas de la jornada, la cartera sanitaria había dispuesto el interinato de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa, pero finalmente el Ministerio de Salud confirmó el nombramiento definitivo de Masaragian para garantizar la continuidad operativa.
Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, la nueva conducción tiene como meta prioritaria sostener la optimización del área y profundizar el esquema de fiscalización. En ese sentido, la gestión enfocará sus esfuerzos en fortalecer los mecanismos de control, consolidar el proceso de auditorías internas sobre la administración de recursos y optimizar el acceso efectivo a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
Trayectoria en la gestión de salud pública
Masaragian cuenta con recorrido en la administración del sistema sanitario público. Hasta su reciente nombramiento, se desempeñaba desde julio de 2025 como titular de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). En esa función, estuvo a cargo de la conducción integral de instituciones hospitalarias nacionales como los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).
Con anterioridad a su paso por la ANES, el funcionario había ejercido como director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales bajo la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización. Desde la cartera sanitaria remarcaron que su experiencia en la conducción de centros asistenciales resulta un antecedente clave para asumir el ordenamiento y la eficiencia en la asignación de prestaciones de la secretaría.
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