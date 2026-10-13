El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional formalizó la designación del doctor Diego Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La decisión del Poder Ejecutivo fue oficializada tras el accidente sufrido por el titular saliente del área, Pablo Di Liscia. Como consecuencia del siniestro, Di Liscia sufrió la fractura de varias costillas, omóplato y clavícula, aunque se encuentra fuera de peligro y, al menos por el momento, se descartan lesiones neurológicas. En las primeras horas de la jornada, la cartera sanitaria había dispuesto el interinato de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa, pero finalmente el Ministerio de Salud confirmó el nombramiento definitivo de Masaragian para garantizar la continuidad operativa.