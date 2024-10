El Gobierno evaluará la idoneidad de los trabajadores estatales

En ese sentido agregó que, para garantizar que sea una instancia objetiva, se tomará a través de medios electrónicos.

adorni.jpg

"El examen va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividades en el proceso. Esto está establecido en la ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público", dijo el vocero.

Paralelamente, aclaró que "las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren de una adaptación adicional. Esto va a ocurrir en el mes de diciembre, que es cuando los contratos de planta transitoria vencen".

Por otra parte, comentó que "va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después, por supuesto, van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato. No hay por ahora otras precisiones disponibles".

Desde que asumió en diciembre, el presidente Milei se puso como objetivo alcanzar el equilibrio fiscal y para ello encaró, entre otras cosas, un despiadado plan de despido de trabajadores estatales. A inicios del mes de junio, cuando el jefe de Estado cerró el acto del Latam Economic Forum había ratificado que avanzaría con el “plan motosierra” y que el Gobierno iba a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos, más allá de los que había apartado a fines de 2023 y el 31 de marzo de este año.