El insólito posteo de Manuel Adorni respaldando a Paulina Cocina: por qué lo hizo

“¿Estamos mal con la chocotorta?”, le consultó el periodista y Paulina le respondió: “Sí, es malísimo. No la banco. ¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo digo en frente de todos ustedes y cancelar. No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas, chicos”

Por qué Manuel Adorni respaldó a Paulina Cocina

paulina vocina adorni choco torta

Y continuó: "Por favor, cocinemos. No tengo nada en contra de la galleta, ni contra la chocotorta. Pero cuando ves a los extranjeros o gente que se fue afuera y dice: ‘Ay, la chocotorta, ¿Y para mi cumpleaños?´¿Desde cuándo esta generación tiene como torta de cumpleaños 10 galletitas con dulce de leche?”.

Adorni no dudó en apoyarla. Publicó una imagen del recorte de sus dichos y comentó su deseo de conformar una fórmula electoral con la cocinera: "Adorni- Paulina Cocina 2031".