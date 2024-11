El Kun Agüero pasó por la Casa Rosada: ¿a quién fue a visitar?

El día que el Kun Agüero se mostró a favor de las SAD

Sergio Kun Agüero volvió a meterse en la polémica que mantiene la tensión entre la gestión de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), actualmente presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia.

Hace unos cuatro meses atrás, el exfutbolista se mostró nuevamente a favor de la iniciativa libertaria en diálogo con Martín 'Coscu' Di Salvo en un stream: "Se habilitaron las sociedades anónimas deportivas, así que se vienen cosas picantes. Hay muchos que me matan, pero a mí me da igual, yo puedo opinar como todos los demás", comenzó indicando, luego de que el Gobierno avanzara con la iniciativa, lo que luego recibió sus frenos.

En este sentido, el ex Independiente defendió su postura al decir que "por ahí eso va a beneficiar, pero está mal explicado". Y agregó: "Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... bueno, listo, pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida, ¿o qué? ¿hay miedo? ¿están cagados?", lanzó desafiante.

kun aguero sobre las sad.mp4

"Están cagados porque hay beneficios propios. Mejor me callo", señaló mientras el famoso streamer se reía cómplice por los dichos de su amigo.