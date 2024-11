El llanto de Lourdes Arrieta al explicar por qué no dio quórum a la ley de Ficha Limpia

Durante su discurso la diputada libertaria afirmó: "Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina. Ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dándole la cara", al recinto de Diputados antes de aclarar que sería una de las pocas no afectadas por una posible ley de Ficha Limpia, que prohibe la postulación a cargos públicos de personas con condenas aún sin que éstas estén firmes.

"No tengo nada que ocultar, estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo a nada a nadie", sentenció Arrieta por su parte. "Creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar. Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas, nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por Inteligencia Artificial", agegó.

Según Lourdes Arrieta, con "15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz podrían inventarte una causa", gracias a la Inteligencia Artificial tan elogiada por el presidente Javier Milei.

Arrieta se lamentó de que en la política existen personajes que "te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera" y que así "han frustrado las ilusiones de muchos".

Lourdes Arrieta fue parte del grupo de diputados libertarios que quedaron envueltos en una polémica meses atrás por su visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad que están alojados en el penal de Ezeiza. La diputada mendocina se despegó de esa polémica y formó su propio bloque - "Fuerzas del cielo"- justo antes de que la echaran del oficialismo.

Desde entonces sufre la suerte del paria. "Lo que tendrían que pensar es en el jubilado que esta esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios, un veterano de guerra que esta esperando el resarcimiento histórico hace años, y ustedes ni siquiera le pueden dar un poquito más de aumento", vino a recordar este jueves.

"Señores, son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo, porque soy liberal libertaria y yo no oculto mi cara ante nadie", cerró.