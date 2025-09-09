El Mago sin Dientes fue a Casa Rosada a exigirle una reunión a Javier Milei: "Me siento triste"

Luis Juez, contra Milei: "Es muy difícil querer conducir un país y no poder frenar a un par de tuiteros"

El senador cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se quejó este martes por la reacción del Gobierno ante las publicaciones en X de Daniel Parisini, el tuitero libertario conocido como 'Gordo Dan', en las que hacía alusión a su hija, que tiene una discapacidad.

"Humanamente hay que ver hacia dónde vas. Yo no sé quién es 'Gordo Dan' y no me importa, no me interesa, pero después lees... ¿vos podés expresar eso? Reflexioná, fijate cómo es el tema. Para mí ha sido determinante. Muy doloroso", sentenció Luiz Juez en una charla con el canal LN+.

" La verdad es que yo quiero ayudar al Presidente, pero tengo limitaciones", siguió el senador por Córdoba que, siendo todavía un hombre del partido amarillo, ha sabido compartir milanesas con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

"Las limitaciones son humanas. Yo me arrimé al Presidente por un gesto humano que él tuvo un día de abrazarme y decirme 'loco, eso que te hizo la candidata nuestra, de La Libertad Avanza, de mofarse de tu hija cuando la llevaste a votar el día que vos eras candidato a gobernador y te dijo 'por qué no la dejás en tu casa, que andás dando lástima'. Eso fue un gesto que yo se lo conté a mi mujer porque él me agarró del cogote y me dice el día de la Asamblea Legislativa: 'mirá Luis, decile a tu señora que con Karina no tenemos nada que ver con eso'. Después pasó el tiempo y gente de su riñón vuelve a agraviarme con un tema que para nosotros es sagrado", expresó.

"Es muy difícil querer conducir un país y no poder frenar a un par de tuiteros. Es muy difícil no animarte a levantar un teléfono y decirles 'loco, qué están haciendo, le están pegando a mi amigo y con qué se están metiendo, ¿con su hija? ¿están en pedo, qué les pasa?' Así es la vida", agregó el cordobés.