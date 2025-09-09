Luis Juez rompió en llanto tras referirse al agraviante tuit del Gordo Dan: "Necesito que me pidan perdón"

luis juez rompe en llanto

El repudiable tuit del Gordo Dan

Si bien lo publicó y luego lo borró, el influencer se mostró desafiante al volver a postear el agraviante mensaje con el senador Luis Juez, sólo porque había votado a favor de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, dado que tiene una hija en esa condición.

"Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió el desagradable soldado libertario, recibiendo todo tipo de críticas, tanto de ajenos como de propios, no sólo por la barbaridad escrita, sino porque -además- son puras mentiras.

image