Luis Juez rompió en llanto tras referirse al agraviante tuit del Gordo Dan: "Necesito que me pidan perdón"
En una nueva entrevista que le hicieron al respecto, el senador expresó su desencanto debido a la actitud de Javier Milei y su gente.
El tuit de Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", caló profundo en las emociones de Luis Juez, dado que el influencer libertario se metió con su hija discapacitada. Previo a que esto suceda, el senador era uno de los fieles aliados de Javier Milei, pero este desagradable episodio generó un quiebre del cual será difícil volver para el cordobés.
De hecho, en una nueva entrevista que le realizaron en Radio Mitre, el legislador rompió en llanto y aseguró que esperaba otra actitud por parte de los integrantes del Gobierno: "Me guardé tres días sin decir nada... sí, estoy dolido, estoy ofendido, se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo", comenzó diciendo.
"Necesito que levanten un teléfono y... me pidan perdón. Perdoname, pero lo necesito. Necesito que me digan 'perdoname, loco, nos fuimos a la mierda", manifestó profundamente conmovido y angustiado. Y sumó: "Si no te nace, no te nace... la verdad es que no tendría que haber hablado, pero lo necesito. Cuando hacés las cosas por convicción, por cariño, necesitás un abrazo. Es muy injusto, yo no me meto con la vida de nadie", indicó.
"Hace cuarenta y pico de años que hago política. Hay tipos que me han lastimado enormemente, me han agraviado, ofendido, pero hay límites que no se pueden trasponer. Y si alguien del lado tuyo está haciendo eso con un amigo tenés que decir 'no, pará, loco... ¿qué estás haciendo?'", señaló, asegurando que esperaba que Milei saliera al cruce de uno de sus soldados en redes sociales.
Y concluyó: "Eso no se hace ni con un enemigo".
El repudiable tuit del Gordo Dan
Si bien lo publicó y luego lo borró, el influencer se mostró desafiante al volver a postear el agraviante mensaje con el senador Luis Juez, sólo porque había votado a favor de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, dado que tiene una hija en esa condición.
"Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió el desagradable soldado libertario, recibiendo todo tipo de críticas, tanto de ajenos como de propios, no sólo por la barbaridad escrita, sino porque -además- son puras mentiras.
