El mensaje de Javier Milei al papa León XIV antes de su llegada: "¡Lo esperamos, Santo Padre!"
El presidente de Milei publicó un eufórico mensaje dirigido al sumo pontífice, añorando que "su visita fortalezca la fe y renueve la esperanza".
En vísperas de una gira histórica por la región, el presidente Javier Milei expresó públicamente su entusiasmo y expectativa ante la inminente llegada del papa León XIV al país. A través de una publicación en la red social X, el mandatario respondió al anuncio oficial emitido por el Sumo Pontífice y le dedicó un cálido mensaje de bienvenida.
"Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos", manifestó el Jefe de Estado, quien cerró su publicación con un efusivo "¡Lo esperamos, Santo Padre!", escribió junto a emojis de león.
El pronunciamiento de Milei se dio en respuesta a un tuit del Papa en la cuenta oficial @Pontifex_es, en el que confirmaba el inicio de su periplo sudamericano: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría".
El gesto del presidente ratifica el clima de expectativa institucional y social que rodea la llegada del pontífice a suelo argentino, un evento que promete ser uno de los hitos de la agenda nacional e internacional en los próximos días.
Piden $250.000 por alquilar un balcón para ver pasar al Papa en Córdoba: qué ofrecen a cambio
Argentina se prepara para la primera visita del papa León XIV al país, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, y como parte de la agenda oficial se esperan misas multitudinarias en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
El papa León XIV visitará Córdoba el 10 de noviembre y su primera actividad multitudinaria será una misa a las 10 de la mañana en el predio de la FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) / Escuela de Aviación Militar.
Luego se subirá al papamóvil para un recorrido por las calles de la ciudad que empezará en Avenida Colón y Santa Fe y culminará en la sede del Arzobispado de Córdoba.
Se espera que miles de personas se congreguen para ver su paso en lo que será un evento digno de alquilar balcones, pero, ¿cuánto cuesta reservar un lugar para sentarse a esperar al Papa?
Justamente eso es lo que proponen restaurantes y bares de Avenida Colón que quedaron en el itinerario del pontífice como fue el caso de IT! Italy, que empezó a ofrecer un "pase" por $250.000 por persona.
Ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada, el restaurante tiene un balcón de 20 metros de largo por 3 de ancho que recibirá a la clientela desde las 7 de la mañana del martes.
La reserva previa guarda el lugar, pero el menú es a la carta: en realidad, los $250.000 son una suerte de crédito a favor, "100% consumible", como explicaron las encargadas del local, Natalie y Carolina, al sitio Cadena 3.
Quienes adquieran el pase recibirán su pulsera identificatoria -para que el personal de seguridad privada del local, en modo San Pedro, les deje acceder al balcón- hasta el horario de cierre.
"Si no gastaste y no consumiste esos $250.000, te queda el voucher disponible para gastar otro día", explicaron las encargadas, quienes aclararon además que el monto se computará en todas las sucursales del restaurante cordobés.
La mesa de cuatro tiene precio especial, a $800.000 el grupo.
Además, se podrá empezar a descontar de ese saldo a partir del mismísimo momento en que se abone y hasta el 30 de diciembre.
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