El mensaje de Javier Milei al papa León XIV antes de su llegada: "¡Lo esperamos, Santo Padre!"

El papa León XIV visitará Córdoba el 10 de noviembre y su primera actividad multitudinaria será una misa a las 10 de la mañana en el predio de la FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) / Escuela de Aviación Militar.

Luego se subirá al papamóvil para un recorrido por las calles de la ciudad que empezará en Avenida Colón y Santa Fe y culminará en la sede del Arzobispado de Córdoba.

Se espera que miles de personas se congreguen para ver su paso en lo que será un evento digno de alquilar balcones, pero, ¿cuánto cuesta reservar un lugar para sentarse a esperar al Papa?

Justamente eso es lo que proponen restaurantes y bares de Avenida Colón que quedaron en el itinerario del pontífice como fue el caso de IT! Italy, que empezó a ofrecer un "pase" por $250.000 por persona.

Ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada, el restaurante tiene un balcón de 20 metros de largo por 3 de ancho que recibirá a la clientela desde las 7 de la mañana del martes.

La reserva previa guarda el lugar, pero el menú es a la carta: en realidad, los $250.000 son una suerte de crédito a favor, "100% consumible", como explicaron las encargadas del local, Natalie y Carolina, al sitio Cadena 3.

Quienes adquieran el pase recibirán su pulsera identificatoria -para que el personal de seguridad privada del local, en modo San Pedro, les deje acceder al balcón- hasta el horario de cierre.

"Si no gastaste y no consumiste esos $250.000, te queda el voucher disponible para gastar otro día", explicaron las encargadas, quienes aclararon además que el monto se computará en todas las sucursales del restaurante cordobés.

La mesa de cuatro tiene precio especial, a $800.000 el grupo.

Además, se podrá empezar a descontar de ese saldo a partir del mismísimo momento en que se abone y hasta el 30 de diciembre.