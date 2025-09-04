El periodista agredido en el acto de Javier Milei en Moreno rompió el silencio: qué dijo
El cronista de América TV fue agredido por un grupo de personas encapuchadas durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.
Cristian Mercatante, el cronista de América TV que fue agredido durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Moreno, habló luego del hecho y apuntó contra un grupo de “encapuchados”.
“Me dormí como a las tres de la mañana por la adrenalina. Estoy cansado, pero bien, no estoy dolorido”, aseguró esta mañana el notero, apenas unas horas después del ataque.
A continuación, explicó: "Llegamos 16.30 y los encapuchados estaban detrás de la garita policial, eran tipos grandotes, yo pensaba que era fuerza de choque de La Libertad Avanza, les pregunté si eran personal policial, pero no respondieron. Solo se movieron ante la llegada de Milei".
"Los encapuchados estaban detrás de la garita policial de Magallanes y Libertador que era el único acceso que tenía el público. La gente de Milei entraba por la parte de atrás del escenario. Eran tipos grandotes, capucha, bufanda, yo pensaba que eran fuerzas de choque de La Libertad Avanza. Cuando llega la noticia de que estaba llegando Milei, estos tipos se paran y van. Entonces eso provoca una corrida de los manifestantes contra Milei", detalló el cronista respecto al accionar de ese grupo.
Junto a su camarógrafo se acercaron a la zona y comenzaron a indagar sobre quiénes eran los encapuchados. Fue entonces cuando sucedió el ataque.
"Sentí como una piña, pero escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata. Estaba lleno de criaturas, no entiendo qué hace la gente llevando bebés o chicos a un cierre de campaña donde ya se sabía que podía pasar esto", dijo en diálogo con Desayuno Americano.
Al ser consultado sobre quiénes cree que eran esos encapuchados, el notero dijo tener dos hipótesis: "O son personal policial o son fuerza de choque de La Libertad Avanza".
En paralelo, mostraron que, varias horas antes del acto político, un grupo de personas encapuchadas comenzaron a deambular por la zona. "Ellos estaban parados en hilera contra una pared. Todos estaban enojados con ellos, entonces empecé a preguntar uno por uno quiénes eran”, recordó Mercatante. Luego, aclaró: “No se de dónde vuela la botella”.
