El periodista agredido en el acto de Javier Milei en Moreno rompió el silencio: qué dijo

periodista botellazo

Junto a su camarógrafo se acercaron a la zona y comenzaron a indagar sobre quiénes eran los encapuchados. Fue entonces cuando sucedió el ataque.

"Sentí como una piña, pero escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata. Estaba lleno de criaturas, no entiendo qué hace la gente llevando bebés o chicos a un cierre de campaña donde ya se sabía que podía pasar esto", dijo en diálogo con Desayuno Americano.

Al ser consultado sobre quiénes cree que eran esos encapuchados, el notero dijo tener dos hipótesis: "O son personal policial o son fuerza de choque de La Libertad Avanza".

En paralelo, mostraron que, varias horas antes del acto político, un grupo de personas encapuchadas comenzaron a deambular por la zona. "Ellos estaban parados en hilera contra una pared. Todos estaban enojados con ellos, entonces empecé a preguntar uno por uno quiénes eran”, recordó Mercatante. Luego, aclaró: “No se de dónde vuela la botella”.