Reforma Laboral: la pregunta sin respuesta de un televidente de C5N sobre bomberos que expone las fallas

La periodista Gabriela Pepe se hizo eco de este escenario en sus redes sociales, destacando la enorme falla de diseño de la ley. A través de su cuenta de X, la comunicadora cuestionó el impacto de la medida contra quienes arriesgan su vida para salvar a otros, e ironizó con la retórica oficial: "¿Esta sería la mafia? Así de absurdo es todo".

image La periodista Gabriela Pepe compartió una reflexión sobre la Reforma Laboral

La falta de respuestas ante casos excepcionales como este pone en evidencia los daños colaterales que podría generar la letra chica de la iniciativa si no se aplican modificaciones durante su tratamiento parlamentario.