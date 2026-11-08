El sentido mensaje de Sergio Massa por la llegada del papa León XIV
El líder del Frente Renovador le dio la bienvenida al sumo pontífice con un sentido mensaje en sus redes sociales.
En el marco del histórico arribo del papa León XIV a la Argentina, el exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, le dio la bienvenida al país a través de un mensaje en sus redes sociales en el que rescató el pensamiento social de la Iglesia y el valor de la equidad en el desarrollo económico.
El pronunciamiento de Massa se dio minutos después del desembarco del Santo Padre en el Aeroparque Jorge Newbery, en el inicio de su esperada gira oficial e institucional por el país.
La cita que eligió Sergio Massa para saludar al Papa
A través de sus canales oficiales, el dirigente político publicó un afectuoso saludo que acompañó con una contundente reflexión sobre el modelo de país, la economía y la inclusión social. "¡Bienvenido a la Argentina León XIV!", comenzó expresando Massa.
Seguidamente, el líder del Frente Renovador destacó una frase enfocada en la distribución de la riqueza y el rol compartido entre el sector público y el privado.
"La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos", escribió en sus redes.
Con este mensaje, Sergio Massa se sumó a las diversas figuras del arco político e institucional que expresaron su saludo formal al Sumo Pontífice en el arranque de su agenda de cuatro días en territorio argentino.
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