El video Fernando Cerimedo llorando en los tribunales de La Paz

La escena en el Palacio de Justicia tuvo ribetes cinematográficos: según trascendió, la defensa llegó demorada al recinto y, en medio de un fuerte operativo y el asedio de la prensa, Cerimedo rompió en llanto al ingresar al ascensor, clamando por ver a sus hijos, al tiempo que sus letrados informaban que había sufrido una descompensación física.