El video Fernando Cerimedo llorando en los tribunales de La Paz
El consultor político, detenido por el atentado contra su expareja Nadia Beller, protagonizó un momento de extrema tensión en el Palacio de Justicia boliviano.
La situación judicial de Fernando Cerimedo sumó un capítulo de alto voltaje emocional. El exasesor libertario en Argentina y del actual mandatario boliviano Rodrigo Paz, quien se encuentra detenido por la tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller, protagonizó una tensa jornada en los tribunales de La Paz que obligó a postergar su audiencia para este jueves.
La escena en el Palacio de Justicia tuvo ribetes cinematográficos: según trascendió, la defensa llegó demorada al recinto y, en medio de un fuerte operativo y el asedio de la prensa, Cerimedo rompió en llanto al ingresar al ascensor, clamando por ver a sus hijos, al tiempo que sus letrados informaban que había sufrido una descompensación física.
Finalmente, Cerimedo declaró en Bolivia este jueves aseguró que con su expareja tenía "una relación de amistad".
Caso Fernando Cerimedo: una causa que salpica a la política regional
El consultor enfrenta una grave acusación por parte de Beller, quien lo señala como el principal responsable del ataque armado que sufrió. Lejos de acotarse al ámbito estrictamente vincular, el expediente cobró una dimensión política explosiva luego de que la mujer ventilara denuncias contra el gobierno de Rodrigo Paz por presuntos hechos de corrupción y expusiera públicamente cuestionamientos sobre los vínculos pasados de Cerimedo en la Argentina.
En paralelo a la causa por el atentado y al reciente expediente abierto por enriquecimiento ilícito —tras el hallazgo de un vehículo con destelladores oficiales, dinero y equipos de comunicación en sus viviendas—, crece la incertidumbre en torno a la figura del operador político.
Su trayectoria internacional, marcada por un paso desde los márgenes económicos hasta cuotas de poder considerable que incluyeron asesorías para los Bolsonaro en Brasil, los libertarios argentinos, el hondureño Nasry Asfura y sectores del movimiento MAGA en Estados Unidos, queda ahora bajo el microscopio de la justicia boliviana.
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