Nadia Beller le respondió a Javier Milei tras su defensa a Cerimedo: "Yo creo que tiene miedo..."

Y aseguró: "Si es que la justicia me convoca, me haré presente, y lo presentaré. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor ni sobre su gestión, ni sobre nada. Yo sólo estoy repitiendo lo que él me dijo ¿no? que hay mucha corrupción en el Gobierno. Ese comentario me lo hizo varias veces"

Beller contó también que fueron Cerimedo y su ex mujer, quien se desempeñaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quienes filtraron los audios de Diego Spagnuolo que sacaron a la luz el escándalo de corrupción en esa depedencia al mismo tiempo en que se recortaban prestaciones a las personas con discapacidad.

Y aseguró que la salida de Cerimedo del entorno más íntimo de Milei fue provocada precisamente por "algunas observaciones" que hizo sobre los escándalos de corrupión y que la filtración de audios fue la que terminó por romper todos los puentes.

Sobre la campaña de los trolls libertarios para instalar teorías conspirativas y despretigiarla Beller aseguró que "lo que Fernando está utilizando en mi contra, a manera de desprestigio, es el mismo modus operandi de la campaña electoral", indicó.

Y añadió: "Ustedes tienen mucho más experiencia en ello, que tienen redes de ensuciar, desacreditar, difamar, contratan influencers, ahora además tiene el aparato del Estado, sean funcionarios públicos que entran a las publicaciones a comentar, que hacen publicaciones, entonces imagínese, hay una campaña mediática muy fuerte en mi contra para tergiversar la verdad".