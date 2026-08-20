Nadia Beller le respondió a Javier Milei tras su defensa a Cerimedo: "Yo creo que tiene miedo..."
Nadia Beller apuntó al presidente Milei mientras se recupera del intento de femicidio del que fue víctima, presumiblemente, por orden de Fernando Cerimedo.
El muy bien aceitado ejército de trolls al servicio del gobierno de Javier Milei alineó este jueves el discurso y salió al unísono a atacar a Nadia Beller para intentar desacreditar sus denuncias mientras se recupera del fallido intento de femicidio a manos de dos sicarios presumiblemente contratado por su ex pareja y asesor clave en la campaña libertaria de 2023, Fernando Cerimedo, hoy detenido en Bolivia.
Como de costumbre Milei se hizo eco en sus redes sociales de estas teorías conspirativas que incluso señalan que fue la propia Beller quien ordenó un auto atentado.
Nadia Beller le respondió a Javier Milei tras su defensa a Fernando Cerimedo
Tras el fallido intento de asesinato, Beller comenzó a desnudar la trama de corrupción que involucra a Cerimedo no solo en Bolivia sino también en el gobierno de Milei.
En diálogo con Radio 10, la abogada boliviana salió al cruce de Milei y aseguró no creer que el mandatario argentino tema sus declaraciones, sino muy por el contrario, teme todo lo que Cerimedo puede llegar a contar si su situación judicial se agrava.
"Yo creo que (Milei) tiene más miedo de él (Cerimedo) que de mí, y de sus socios que además todavía están en el gobierno y que entiendo que son empresarios. Si es que está escuchando quiero decirle al señor Presidente de la Argentina que yo no me entrometo en asuntos internos de su país, que respeto la soberanía de su país, que no lo conozco, que lo único que digo es lo que Fernando me dijo a mí".
Y aseguró: "Si es que la justicia me convoca, me haré presente, y lo presentaré. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor ni sobre su gestión, ni sobre nada. Yo sólo estoy repitiendo lo que él me dijo ¿no? que hay mucha corrupción en el Gobierno. Ese comentario me lo hizo varias veces"
Beller contó también que fueron Cerimedo y su ex mujer, quien se desempeñaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quienes filtraron los audios de Diego Spagnuolo que sacaron a la luz el escándalo de corrupción en esa depedencia al mismo tiempo en que se recortaban prestaciones a las personas con discapacidad.
Y aseguró que la salida de Cerimedo del entorno más íntimo de Milei fue provocada precisamente por "algunas observaciones" que hizo sobre los escándalos de corrupión y que la filtración de audios fue la que terminó por romper todos los puentes.
Sobre la campaña de los trolls libertarios para instalar teorías conspirativas y despretigiarla Beller aseguró que "lo que Fernando está utilizando en mi contra, a manera de desprestigio, es el mismo modus operandi de la campaña electoral", indicó.
Y añadió: "Ustedes tienen mucho más experiencia en ello, que tienen redes de ensuciar, desacreditar, difamar, contratan influencers, ahora además tiene el aparato del Estado, sean funcionarios públicos que entran a las publicaciones a comentar, que hacen publicaciones, entonces imagínese, hay una campaña mediática muy fuerte en mi contra para tergiversar la verdad".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario