La pelea por la Ciudad: Macri presionó a Lousteau para deje el camino libre a su primo Jorge

Con ese marco de fondo, Macri se reunió el jueves pasado con Lousteau, pero el expresidente recién lo reconoció este sábado. Durante ese encuentro, habría intentado presionar al radical para que abandone sus aspiraciones de gobernar la Ciudad, coto electoral del macrismo más puro.

Es que “más allá del respeto que le tengo, no me lo imagino a Lousteau en ese cargo” de jefe de Gobierno porteño, afirmó Macri en declaraciones radiales, añadiendo que “el PRO marcó un rumbo de modernidad y calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando en Capital Federal”.

En efecto, como ya lo había hecho, el expresidente de la Nación volvió a respaldar a su primo para suceder a Horacio Rodríguez Larreta: “Es alguien muy preparado, con una experiencia única que yo no tuve, porque él fue intendente y tiene una experiencia muy valiosa”, declaró.

La respuesta de Lousteau a los Macri

Mientras tanto, en esa reunión de la que no trascendieron mayores detalles, Lousteau habría rechazado taxativamente abandonar sus pretensiones de pelear con la Jefatura de Gobierno, ratificando su intención de dirimir candidaturas en unas PASO, algo que espanta a la dirigencia del PRO.

“Quiero ser jefe de Gobierno representando a Juntos por el Cambio, no a una sola fuerza política. En la Ciudad, además, queremos fórmulas mixtas para tener los mejores candidatos de la coalición. Seguiremos trabajando para mejorar la educación, la salud y terminar con los piquetes”, había anticipado el radical.

“Yo voy a las PASO a exponer ideas y que la sociedad elija con reglas claras de juego, necesitamos que la ley y la Constitución se cumplan”, dijo esta semana Lousteau en declaraciones radiales, advirtiendo que “en la Ciudad no Gobierna el PRO, gobierna Juntos por el Cambio”.

“Yo entiendo lo que le gustaría al expresidente, pero lo cierto es que esta es una coalición, y el radicalismo viene oxigenando a Juntos por el Cambio en todo el país”, opinó recientemente el senador por la UCR.

Asimismo, no dejó de cuestionar la gestión de Rodríguez Larreta y por elevación la del PRO en territorio porteño, al afirmar que “cuatro de cada diez alumnos no comprenden los conocimientos básicos, hay protestas de médicos, faltantes en hospitales, hay desigualdades manifiestas y no se trata de la misma manera a un porteño que vive en un lugar que en otro”.