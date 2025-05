Elecciones en CABA: Silvia Lospennato reconoció la dura derrota del PRO

Y continuó: "Gracias a la militancia del PRO por el trabajo que hicieron en esta campaña, con quienes recorrimos juntos cada barrio, llevando nuestras ideas y proyectos a los vecinos. Gracias a los vecinos que le confiaron al equipo del PRO sus votos, con el que vamos a seguir trabajando con empeño y compromiso, vamos a seguir mejorándole con políticas públicas la vida a los porteños".

"Felicito al resto de los candidatos en esta elección", expresó.

Para finalizar, Silvia Lospennato habló sobre la campaña sucia: "Más allá del resultado, a este equipo del PRO lo definen los valores, esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, insultos, noticias falsas. Una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste, toda la dirigencia y los ciudadanos tenemos que tomar notas porque no le hace bien al país que la discusión política no tenga las reglas de la democracia" .

silvia lospennato

Resultados de las elecciones porteñas con el 96% escrutado