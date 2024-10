Entrar a Gran Hermano: el sueño frustrado de Manuel Adorni

Adorni también elogió la escenografía del programa de la novia del presidente Javier Milei, quien le pidió que se presentara como si estuviera en un casting para ingresar a Gran Hermano. Pero el vocero sorprendió a todos al revelar que se había anotado para formar parte del reality.

Manuel Adorni

“Al casting del primer Gran Hermano yo me anoté, año 2000. No tenía nada para hacer, tenía 18 años, era un inconsciente total. En la segunda instancia abandoné porque me di cuenta de que era un delirio. No sé qué quería”, confesó.

Tras esa sorpresiva revelación, Adorni pasó a presentarse y contó cómo conoció al líder de La Libertad Avanza (LLA) hace 12 años, en un canal de televisión. Comenzaron a tratarse porque se dieron cuenta de que tenían mucho en común.

“Soy el mismo que fui siempre, la diferencia es que el año pasado tomé la decisión de sumarme a ideas por las que venía luchando hace tiempo. Javier era una persona distinta, era el único personaje nuevo que conocía que sabía de lo que estaba hablando. Íbamos a la tele a defender los ideales de libertad y a destruir el discurso progre, de la izquierda, que consideramos que era el gran cáncer de la Argentina”, explicó.

“No me siento político, ni quiero serlo, estoy feliz donde estoy defendiendo al presidente donde lo hago", aseguró Adorni, quien luego repasó su trayectoria y destacó su gusto por la docencia. “No soy periodista, siempre fui analista económico. Encontré mi lugar en los medios de comunicación”, concluyó.