Escándalo Manuel Adorni: cuántos meses debe ahorrar una familia para viajar en avión privado a Punta del Este

Manuel Adorni

Más de un año de ahorro estricto

Si esa pareja destinara el 100% de sus dos sueldos exclusivamente a pagar los vuelos privados del funcionario (sin comer, sin pagar servicios y viviendo en la calle), tardarían 4 meses y medio en juntar el dinero. Pero la realidad es mucho más cruda.

Para ser considerada "clase media" en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó $2.128.461 para cubrir la canasta básica total y el alquiler.

Si cruzamos los datos reales, la cuenta es lapidaria:

Ingresos de la pareja: $3.267.094

Gastos básicos (alquiler y comida): $2.128.461

Capacidad de ahorro mensual máxima: $1.138.633

Con ese margen a favor, una familia de clase media debería ahorrar hasta el último centavo durante 12 meses y medio (más de un año ininterrumpido) solo para poder pagar el capricho aéreo que el vocero libertario consumió en un viaje de 35 minutos.

Esta brecha astronómica confirma que, detrás del discurso de la austeridad estatal, los lujos de la "casta" siguen siendo un privilegio exclusivo para unos pocos, totalmente desconectados del esfuerzo diario de los argentinos.