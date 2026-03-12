Escándalo Manuel Adorni: cuántos meses debe ahorrar una familia para viajar en avión privado a Punta del Este
Manuel Adorni gastó US$ 10.000 en un jet privado. En una Argentina de bajos salarios, a una familia le llevaría más de un año de ahorros pagar esos vuelos.
El brutal contraste entre los privilegios de la política y la realidad económica expuso a Manuel Adorni. Tras revelarse su costoso viaje VIP durante el fin de semana largo, calculamos el esfuerzo inalcanzable que debería hacer un matrimonio promedio para costear ese mismo viaje familiar a Punta del Este.
La matemática del privilegio: cuánto cuesta ser Manuel Adorni
Mientras el Gobierno exige sacrificios y licúa ingresos, el jefe de Gabinete contrató un avión privado Honda Jet de la empresa Alpha Centauri para volar a Uruguay junto a su esposa, familiares y un periodista amigo. El costo total de esa exclusividad VIP alcanzó los US$ 10.000.
Para entender la magnitud de esta cifra en una Argentina con salarios deprimidos, hay que traducir ese monto a pesos y compararlo con el bolsillo de los trabajadores. Tomando el tipo de cambio paralelo de ese momento ($1.415 por dólar), la escapada de Adorni tuvo un valor exacto de $14.150.000.
Si analizamos los ingresos oficiales según el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) a diciembre de 2025, el sueldo promedio en relación de dependencia es de $1.633.547. Es decir, un matrimonio donde ambos trabajan formalmente reúne un ingreso total de $3.267.094 por mes.
Más de un año de ahorro estricto
Si esa pareja destinara el 100% de sus dos sueldos exclusivamente a pagar los vuelos privados del funcionario (sin comer, sin pagar servicios y viviendo en la calle), tardarían 4 meses y medio en juntar el dinero. Pero la realidad es mucho más cruda.
Para ser considerada "clase media" en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó $2.128.461 para cubrir la canasta básica total y el alquiler.
Si cruzamos los datos reales, la cuenta es lapidaria:
-
Ingresos de la pareja: $3.267.094
Gastos básicos (alquiler y comida): $2.128.461
Capacidad de ahorro mensual máxima: $1.138.633
Con ese margen a favor, una familia de clase media debería ahorrar hasta el último centavo durante 12 meses y medio (más de un año ininterrumpido) solo para poder pagar el capricho aéreo que el vocero libertario consumió en un viaje de 35 minutos.
Esta brecha astronómica confirma que, detrás del discurso de la austeridad estatal, los lujos de la "casta" siguen siendo un privilegio exclusivo para unos pocos, totalmente desconectados del esfuerzo diario de los argentinos.
