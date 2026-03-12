¿El Diez vigila? A Manuel Adorni le llegó el karma de los que se burlan de Diego Maradona

A la utilización indebida de la aeronave del Estado se le sumaron los costos obscenos de su estadía: el matrimonio se alojó en The Langham de la Quinta Avenida, un lujoso hotel cinco estrellas donde las habitaciones cotizan entre los 540 y los 1.563 dólares la noche.

Pero este no fue su único traspié en el aire. El periodista Sebastián Lacunza reveló en el diario elDiarioAR que, apenas unas semanas antes, Adorni había contratado un avión privado (un Honda Jet) para irse de vacaciones a Punta del Este. El viaje, que compartió con el periodista oficialista Marcelo Grandio, tuvo un costo estimado de 10.000 dólares. A su regreso, el funcionario pidió hacer los trámites de Migraciones escondido en un hangar VIP de San Fernando para evitar cruzarse con la gente común.

La mística en redes: otros casos donde "El Diego vigila"

La estrepitosa caída de la imagen pública de Adorni reavivó el famoso meme de "El Diego vigila", utilizado por los usuarios para señalar que todo aquel que ataca a Maradona (o a los intereses populares) tarde o temprano sufre las consecuencias.

La mística maradoniana ya cuenta con un largo historial de "justicia divina" en las redes sociales:

La corona británica: El 30 de octubre de 2025 (día del cumpleaños de Diego), el príncipe Andrés de Inglaterra fue desplazado oficialmente de la familia real. Casualmente, era el único miembro de la realeza que había participado como piloto en la Guerra de Malvinas de 1982 .

La jueza destituida: En noviembre de 2025, la jueza Julieta Makintach fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos jurídicos tras su polémica participación en un documental sobre el juicio por la muerte del ídolo.

El archivo de Espert: El actual aliado libertario José Luis Espert también sufrió el rigor del archivo cuando los usuarios le recordaron un viejo tuit de 2015 en el que atacaba al Diez diciendo: "Maradona dio su apoyo a Aníbal Fernández... Falopa para todos y todas".

Hoy, el jefe de Gabinete que intentó ningunear al mayor ídolo deportivo del país comprueba en carne propia que, como reza el refrán popular, desde algún lado el Diego siempre vigila y pasa factura.