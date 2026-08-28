Escándalo por privatizaciones de represas: investigan negociados del Grupo Neuss

El epicentro de los cuestionamientos recae de lleno sobre Edison Inversiones S.A.U., la firma adjudicataria de las centrales de Alicurá y Cerros Colorados, liderada por los hermanos Patricio y Juan Neuss. De acuerdo con la denuncia presentada, la compañía forma parte de un tejido de beneficiarios que repite patrones de adjudicaciones anteriores, señalando directamente los estrechos lazos de los empresarios con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.