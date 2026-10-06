"Eternamente gracias": Leila Gianni repitió cábala con una foto subida de tono para despedir a Lionel Messi
La exlibertaria usó sus redes sociales para dalre su aliento al mejor jugador del mundo, pero otra vez generó polémicas.
La histórica y emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental no solo movilizó al mundo del deporte y de la política institucional, sino que también desató todo tipo de reacciones en el ecosistema digital, incluida la siempre controvertida Leila Gianni.
En sintonía con el clima festivo y de profunda melancolía por el último baile del capitán, la dirigente política optó por replicar una vieja estrategia que ya había dado que hablar en el pasado.
Siguiendo exactamente la misma fórmula que supo utilizar durante el desarrollo de la Copa del Mundo, la concejal libertaria —que recientemente abandonó las filas de La Libertad Avanza (LLA)— volvió a acaparar todas las miradas en las redes sociales al publicar una fotografía de alto voltaje para alentar a la Albiceleste.
La foto de Leila Gianni para despedida de Lionel Messi
En la imagen, la edil posó vistiendo la camiseta oficial de la Selección Argentina y acompañó la postal con un mensaje directo y sentido hacia el mejor jugador del mundo. "Eternamente gracias", escribió en relación a la despedida del rosarino.
La publicación generó inmediatas repercusiones y comentarios cruzados en las plataformas digitales, combinando la mística futbolera con la inconfundible impronta mediática que caracteriza a la dirigente en su paso por el tablero político local.
El tuit de la concejala de La Matanza no tardó en generar todo tipo de interacciones. Venía de generar controversias el fin de semana durante su peregrinación a Luján, tras publicar una foto comiendo papa fritas a modo de "recomendación".
Gianni, que recientemente se fue de LLA que suele estar en el centro del escándalo por su extraña manera de hacer política, quiso aprovechar este día de fe para venderse como una ferviente católica. Pero fiel a su estilo desenfadado y tal vez creyéndose más graciosa de lo que en realidad es, subió a sus redes un video donde daba algunos supuestos consejos para los peregrinos.
Estando en una "parada técnica" Merlo, a unos 40 kilómetros del destino, la concejala se tomó una pausa pero en lugar de hidratarse para seguir, decidió comerse unas papas fritas con ketchup y una hamburguesa completa y gaseosa, lo que claramente no es recomendable para hacer el esfuerzo físico necesario para llegar a Luján.
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