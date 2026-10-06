"Eternamente gracias": Leila Gianni repitió cábala con una foto subida de tono para despedir a Lionel Messi

Leila Gianni repitió cábala con una foto subida de tono para despedir a Lionel Messi.

El tuit de la concejala de La Matanza no tardó en generar todo tipo de interacciones. Venía de generar controversias el fin de semana durante su peregrinación a Luján, tras publicar una foto comiendo papa fritas a modo de "recomendación".

Gianni, que recientemente se fue de LLA que suele estar en el centro del escándalo por su extraña manera de hacer política, quiso aprovechar este día de fe para venderse como una ferviente católica. Pero fiel a su estilo desenfadado y tal vez creyéndose más graciosa de lo que en realidad es, subió a sus redes un video donde daba algunos supuestos consejos para los peregrinos.

Estando en una "parada técnica" Merlo, a unos 40 kilómetros del destino, la concejala se tomó una pausa pero en lugar de hidratarse para seguir, decidió comerse unas papas fritas con ketchup y una hamburguesa completa y gaseosa, lo que claramente no es recomendable para hacer el esfuerzo físico necesario para llegar a Luján.