Los insólitos consejos de Leila Gianni para los que peregrinan a Luján

A pesar de las inclemencias del clima se calcula que unos 2 millones de personas decidieron realizar la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján. La concejala por La Matanza, Leila Gianni, que recientemente se fue de La Libertad Avanza que suele estar en el centro del escándalo por su extraña manera de hacer política, quiso aprovechar este día de fe para venderse como una ferviente católica.