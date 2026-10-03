Los insólitos consejos de Leila Gianni para los que peregrinan a Luján
La polémica concejala de La Matanza fue una mas de las miles de personas que este fin de semana peregrinaron a la Basílica de Luján.
A pesar de las inclemencias del clima se calcula que unos 2 millones de personas decidieron realizar la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján. La concejala por La Matanza, Leila Gianni, que recientemente se fue de La Libertad Avanza que suele estar en el centro del escándalo por su extraña manera de hacer política, quiso aprovechar este día de fe para venderse como una ferviente católica.
Pero fiel a su estilo desenfadado y tal vez creyéndose más graciosa de lo que en realidad es, Gianni subió a sus redes un video donde daba algunos supuestos consejos para los peregrinos.
Estando en una "parada técnica" Merlo, a unos 40 kilómetros del destino, la concejala se tomó una pausa pero en lugar de hidratarse para seguir, decidió comerse unas papas fritas con ketchup y una hamburguesa completa y gaseosa, lo que claramente no es recomendable para hacer el esfuerzo físico necesario para llegar a Luján.
Entre estos supuestos chistes Leila dio un consejo importante que es no sacarse las zapatillas ya que después de caminar varios kilómetros los pies tienden a hincharse y después es complicado y hasta doloroso volver a calzarse para continuar el camino.
Entre los cientos de miles de peregrinos también pudo verse a algunos famosos como la modelo y conductora Carolina 'Pampita' Ardohain, y algunos políticos que no se quisieron perder la jornada.
Recomendaciones para la peregrinación: calzado, abrigo y fe
A pesar de los supuestamente jocosos consejos de Leila Gianni hay una serie de sugerencias prácticas recomendadas a los peregrinos que realizan el trayecto desde Liniers hasta la Basílica de Luján:
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Calzado y prevención: Se hace especial énfasis en no estrenar zapatillas durante la caminata y se recomienda el uso de medias de algodón gruesas para evitar las habituales ampollas provocadas por el roce.
Vestimenta en capas: Se sugiere llevar ropa liviana para la caminata diurna y reservar abrigos para la madrugada, momento en que la temperatura suele descender drásticamente a la vera de la Ruta 7. Además en esta ocasión la peregrinación estuvo pasada por agua por lo que siempre es recomendable llevar algún tipo de impermeable.
Hidratación y viáticos: El consejo es cargar mochilas livianas con botellas de agua, barritas de cereal y evitar comidas pesadas previo al inicio de la marcha.
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