Fabiola Yañez reveló cómo descubrió el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

"Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?' Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", contó Yañez.

Sostuvo Fabiola que "a esa altura" sentía que "adormecida porque estoy ocurría todo el tiempo". Sobre quiénes eran las mujeres, indicó que no las conocía personalmente pero sí públicamente, ya que "había mujeres famosas".

Según sostuvo la exprimera dama, era recurrente que Alberto recibiera en su teléfono celular, fotos y videos de estas mujeres.

fabiola yanez telefono

Fabiola Yañez sorprendió al país entero luego de denunciar por violencia de género a Alberto Fernández. Con detalles de lo sucedido, la exprimera dama dio lugar a la apertura de una causa, donde el expresidente quedó imputado y a disposición de la investigación de la Justicia.