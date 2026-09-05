MinutoUno

Papa León XIV en Argentina: el Gobierno confirmó que la Santa Sede comunicará en septiembre su itinerario

Política

La misión de avanzada organizada por el Vaticano para la visita del Papa León XIV comenzó inspeccionó los lugares que el pontífice podría visitar durante su paso por Argentina

Papa León XIV en Argentina: el Gobierno confirmó que la Santa Sede comunicará en septiembre su itinerario

La delegación, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, recorre Buenos Aires, Córdoba y Luján para verificar qué locaciones cumplen con los requisitos exigidos para una visita papal.

NOTICIA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas