Papa León XIV en Argentina: el Gobierno confirmó que la Santa Sede comunicará en septiembre su itinerario
La misión de avanzada organizada por el Vaticano para la visita del Papa León XIV comenzó inspeccionó los lugares que el pontífice podría visitar durante su paso por Argentina
La delegación, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, recorre Buenos Aires, Córdoba y Luján para verificar qué locaciones cumplen con los requisitos exigidos para una visita papal.
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