¿Fin de las redes? La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

Para muchos, este repentino "candado" a las respuestas es un síntoma del impacto que dejaron las últimas polémicas sobre su figura. El hombre que popularizó el seco "Fin" al término de cada intervención prefirió, esta vez, ponerle un punto final definitivo a las opiniones de los usuarios, alejándose del termómetro de las redes en el momento más caliente de su carrera pública.