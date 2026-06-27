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¿Fin de las redes? La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

Política

Posiblemente por temor a recibir agravios, el ahora exfuncionario que se caracterizó por sus provocaciones, tomó una llamativa decisión en redes sociales.

¿Fin de las redes? La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

¿Fin de las redes? La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

El panorama político sumó un capítulo inesperado. Luego de que se oficializara la salida de Manuel Adorni de su cargo en medio de un clima de fuertes escándalos, el ahora exfuncionario tomó una decisión en redes sociales que descolocó a propios y ajenos: restringió los comentarios en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A partir de ahora, solo las cuentas que él menciona pueden responder a sus publicaciones. La medida generó sorpresa inmediata en el ecosistema digital, dado el perfil histórico del vocero.

Adorni siempre se posicionó como un "tuitero de ley", un usuario sumamente activo que no solo utilizaba la plataforma para comunicar la gestión, sino que interactuaba de forma constante, respondía a las críticas con ironía y mantenía un ida y vuelta fluido con sus seguidores y detractores.

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¿Fin de las redes? La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

Para muchos, este repentino "candado" a las respuestas es un síntoma del impacto que dejaron las últimas polémicas sobre su figura. El hombre que popularizó el seco "Fin" al término de cada intervención prefirió, esta vez, ponerle un punto final definitivo a las opiniones de los usuarios, alejándose del termómetro de las redes en el momento más caliente de su carrera pública.

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