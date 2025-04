Finalizó el congelamiento de las dietas de los senadores: cuánto pasarán a cobrar en mayo

Por este motivo, ahora buscará tratar el tema y que los senadores se desenganchen de la paritaria de los trabajadores del Congreso, en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, que será en la previa de la sesión dónde se debatirá el pliego para que a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo integren la Corte Suprema.

Esta iniciativa es apoyada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y otros grupos como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas, y tienen hasta la tercera semana de abril para resolver el tema, ya que para esa fecha comienza la liquidación de sueldos.

En medio de una interna feroz, Victoria Villarruel se despegó del aumento de los senadores

En agosto del año pasado, momento en el que la Cámara Alta votó por unanimidad el aumento de las dietas y en medio del "fuego amigo", la vicepresidenta tuvo que salir a aclarar que ella "sólo decide sobre paritarias de empleados".

"Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados", explicó a través de una historia de Instagram.

villarruel senado aumento

Sin embargo esto no es real. En julio de 2022 los entonces titulares de ambas cámaras del Congreso de la Nación, Cristina Kirchner y Sergio Massa, no trasladaron a las dietas el aumento del 69% que se les había otorgado a los empleados legislativos. Es decir, Villarruel cuenta con las herramientas para no trasladar la suba, solo que no lo hizo.

Villarruel salió a despegarse del escándalo luego de que los senadores acordaran un incremento en sus dietas en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

En base a lo acordado, el primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.