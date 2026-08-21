Financiamiento universitario: el Gobierno y las altas casas de estudio se sientan hoy ante la Justicia

Qué se discute

Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.

La disputa tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.

Una audiencia en plena escalada del conflicto

La convocatoria judicial se produce mientras continúa el enfrentamiento por el presupuesto universitario y se multiplican las medidas de fuerza. Para el sistema universitario, la audiencia representa una oportunidad para plantear ante el juez el cumplimiento de las decisiones judiciales y avanzar sobre los fondos que consideran necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Del otro lado, el Gobierno sostiene su propia posición respecto del alcance de las obligaciones presupuestarias y de las medidas adoptadas para atender los reclamos.

Así, la audiencia de este viernes se presenta como una instancia de diálogo judicial en una disputa que todavía está lejos de resolverse.