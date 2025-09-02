Florencia Retamoso avala la censura previa: "¿Por qué no se puede allanar a periodistas?"

spagnuolo menem karina milei

Aunque admitió, a contramano del relato de la Casa Rosada, que las políticas de Milei están minando el salario y la capacidad de los trabajadores de llegar a fin de mes. "En términos electorales, yo estoy mucho en el territorio y la gente está preocupada por llegar a fin de mes. Yo estoy caminando la tercera, y la gente no te habla de las debilidades del Gobierno, eso es más para el mundo de la política. Hace 20 años que vienen postergados no solo el ANDIS sino los sectores de discapacidad, y entienden que es una estrategia del kirchnerismo".

"Siempre hay peleas fuertes y contra relato, y los audios tienen que ver con eso", insistió Retamoso.

Y lanzó: "No es casual que los audios aparezcan una semana antes de las elecciones. No es la primera vez que dentro de espacios del Gobierno se persigue a políticos. No está bien ni para uno ni para otro, pero hay que ir en busca de la verdad. Yo creo que no es casual y que es la misma manera sistemática de la política".