La Comisión Investigadora de $LIBRA cita a declarar a Karina Milei y otros funcionarios

Creación de una subcomisión: Se formará un grupo de trabajo compuesto por cinco diputados para indagar en el estado actual del expediente judicial.

Solicitud de registros: Se requerirá un informe detallado de todas las entradas y salidas de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos de las siguientes personas, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy: Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Peh Chy Haur (conocido como "Julian Peh"), y cualquier otro socio de las empresas Kelsier Ventures y KIP Protocol.

Requerimiento de agendas y actas: Se solicitarán las agendas y registros de las reuniones que Javier Milei y Karina Milei hayan mantenido con las personas antes mencionadas, desde enero de 2024 hasta la fecha.

Pedido de informe sobre la cuenta presidencial de X: Se pedirá que se aclare si la cuenta @JMilei es de uso personal o si tiene un carácter oficial e institucional.

Expedientes de dependencias disueltas: Se ha pedido acceso a los expedientes completos de la extinta Unidad de Tareas de Investigación y de la Oficina Anticorrupción.

Oficio sobre la publicación de Milei: Se ha solicitado un oficio para investigar si una publicación del presidente Milei, fechada el 14 de febrero de 2025, sobre el caso $LIBRA, fue programada con anticipación.

Incorporación de testimonios: Se incluirá en la investigación la información y los testimonios brindados por Fernando Molina, Santiago Siri, Maximiliano Firtman y Laureano Bielsa en las audiencias informativas del 25 de junio y del 25 de febrero de 2025.