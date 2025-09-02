La Comisión Investigadora de $LIBRA cita a declarar a Karina Milei y otros funcionarios
Además, adelantaron que podrán usar la fuerza pública en las citaciones, en caso de que los testigos presten resistencia.
Con el objetivo de investigar la supuesta mega estafa con la criptomoneda $LIBRA y la posible vinculación del gobierno de Javier Milei, la comisión investigadora de Diputados aprobó este martes una serie de reglas internas. Entre las facultades que ahora tiene la comisión se encuentra la de requerir allanamientos y emplear la fuerza pública para garantizar la presencia de los funcionarios que sean convocados a declarar.
De esta manera, se supo que Karina Milei será una de las citadas, en principio, en calidad de testigo, a la cual se le sumarán otros funcionarios libertarios y presuntos involucrados en uno de los mayores escándalos de la gestión de Javier Milei.
Por otro lado, se aprobó el requerimiento testimonial escrito del Presidente de la Nación, para el cual tendrá un plazo de 5 días.
Todos los que serán citados a declarar
- Manuel Adorni
- Guillermo Francos
- Damián Reidel
- Mauricio Novelli
- Manuel Terrones Godoy
- Sergio Morales
- Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción
- María Florencia Zicavo (extitular de la UTI $LIBRA / Ministerio de Justicia)
- Luis Villanueva (exagente de la Oficina Anticorrupción)
- José Mazzoni (exagente de la Oficina Anticorrupción)
- Roberto Silva
- Paul Stark
- Giselle Castelnuovo (exsubsecretaria de Asuntos Públicos responsable de Registro de Audiencias)
- Jerónimo Walsh (socio de Novelli)
- Ariel Parkinson (colaborador de Novelli y Terrones Godoy)
- Walter Kerr (traductor de Casa Rosada)
- Diógenes Casares
- Charles Hoskinson
Otras medidas aprobadas en la comisión investigadora:
-
Creación de una subcomisión: Se formará un grupo de trabajo compuesto por cinco diputados para indagar en el estado actual del expediente judicial.
Solicitud de registros: Se requerirá un informe detallado de todas las entradas y salidas de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos de las siguientes personas, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy: Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Peh Chy Haur (conocido como "Julian Peh"), y cualquier otro socio de las empresas Kelsier Ventures y KIP Protocol.
Requerimiento de agendas y actas: Se solicitarán las agendas y registros de las reuniones que Javier Milei y Karina Milei hayan mantenido con las personas antes mencionadas, desde enero de 2024 hasta la fecha.
Pedido de informe sobre la cuenta presidencial de X: Se pedirá que se aclare si la cuenta @JMilei es de uso personal o si tiene un carácter oficial e institucional.
Expedientes de dependencias disueltas: Se ha pedido acceso a los expedientes completos de la extinta Unidad de Tareas de Investigación y de la Oficina Anticorrupción.
Oficio sobre la publicación de Milei: Se ha solicitado un oficio para investigar si una publicación del presidente Milei, fechada el 14 de febrero de 2025, sobre el caso $LIBRA, fue programada con anticipación.
Incorporación de testimonios: Se incluirá en la investigación la información y los testimonios brindados por Fernando Molina, Santiago Siri, Maximiliano Firtman y Laureano Bielsa en las audiencias informativas del 25 de junio y del 25 de febrero de 2025.
Investigación de un presunto hackeo: Se investigará el supuesto hackeo a la cuenta de X del diputado José Luis Espert.
