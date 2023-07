Carla Peterson destrozó a Franco Rinaldi: el candidato xenófobo discriminador macrista

También lo defiende el ala dura del PRO, porque lo acepten o no, la idea de Rinaldi de "prender fuego a los negros" es lo que ellos desearían y que de algún modo están anunciando que harán si llegan a ser gobierno.

Rinaldi no se arrepiente de lo que dijo, justificando sus dichos de manera insólita: "Esto es ni más ni menos que una expresión artística y de libertad que yo tenía en el streaming que yo tengo desde hace años en 'Café con Franco'".

rinaldi franco.jpg

El mensaje de Carla Peterson a Franco Rinaldi

Carla Peterson es una reconocida actriz, que opinó sobre el candidato discriminador como hizo mucha gente. Claro, también es la esposa de Martín Lousteau, precandidato a Jefe de Gobierno porteño enfrentando al primo de Mauricio Macri, ex intendente de Vicente López.

"No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", escribió en sus redes sociales Peterson, a quién los discriminadores de Juntos por el Cambio le tirarán por la cabeza que es la esposa de un rival del xenófobo Rinaldi.

image.png

Franco Rinaldi: el candidato discriminador