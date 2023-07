Franco Rinaldi y otra barbaridad del candidato xenófobo: "hay que animarse a ofender al otro"

Pero hay otras personas, que más allá de su posición política, jamás aceptarían un personaje que es capaz de decir, no en broma, porque no lo fue, que hay que prender fuego una villa y matar a todos los negros.

Esas son credenciales se presenta como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, en la lista que lleva como Jefe de Gobierno porteño a Jorge Macri, el primo de Mauricio, que increíblemente defiende al discriminador.

Lo última barbaridad de Franco Rinaldi

rinaldi ofender.mp4

"Para ser libre hay que animarse a la posibilidad de ofender al otro", dijo Rinaldi en el sito Border.com justificando que no deben "cancelarlo" por sus dichos xenófobos y homofóbicos.

Ahora destaca la importancia de "ofender", cuando ofender puede ser agraviar mediante insultos o discriminando, por ejemplo.

Lo más sorprendente de este siniestro personaje, es que no solo no se arrepiente de sus dichos, si no que afirma que fueron palabras de hace tiempo: ¿su juventud? ¿Su niñez? No, de la pandemia, hace 15 minutos las dijo.