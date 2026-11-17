Uno por uno, todos los dirigentes que participaron de la cumbre del peronismo en San Fernando con Sergio Massa
Referentes del peronismo se reunieron para avanzar en la construcción de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei.
Distintos sectores del peronismo protagonizaron una masiva cumbre en el partido bonaerense de San Fernando con el objetivo de avanzar en la articulación de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei. Con la presencia central del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el intendente local Juan Andreotti como anfitrión, la convocatoria reunió a decenas de referentes provinciales, legislativos, municipales y gremiales de todo el país.
La jornada comenzó con la entonación de la marcha peronista y el Himno Nacional Argentino, continuó con una intervención del streamer "El Peroncho" y tuvo un cierre simbólico mediante un video generado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales y el futuro de la Argentina.
Las principales figuras y referentes destacados del encuentro
En la primera línea de la convocatoria y en la foto central de la jornada se ubicaron dirigentes de peso nacional, parlamentario y territorial:
- Conducción y referentes nacionales: Sergio Massa, Juan Manuel Olmos (titular de la Auditoría General de la Nación), Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur y Gerardo Zamora (senador nacional por Santiago del Estero).
- Legisladores y exmandatarios provinciales: Sergio Uñac (senador y exgobernador de San Juan), Pedro Pesatti (vicegobernador de Río Negro), Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Mariano Recalde, Leandro Santoro, Oscar Herrera Ahuad y Roxana Bertone.
- Intendentes y jefes comunales: Juan Andreotti (San Fernando), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Menéndez (Merlo), Marisa Fassi (Cañuelas) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Uno por uno, todos los dirigentes que estuvieron en San Fernando
Además de las figuras principales, la nómina completa de dirigentes, legisladores, intendentes, sindicalistas y referentes que dijeron presente en el cónclave incluye a:
- A - C: Adán Bahl, Adrián Fuertes, Adrián Santarelli, Alberto Arrúa, Alberto Gelené, Aldo Leiva, Alejandro Deanes, Alejandro Dichara, Alejandro Grillo, Alexis Guerrera, Alicia Aparicio, Andrea Freitas, Andrés Rodríguez, Ayelén Rasquetti, Ayelén Mazzina, Bárbara Rossen, Bernardo Knipscheer, Blanca Cantero, Cachi Martínez, Cacho Bárbaro, Caren Tepp, Carlos Acuña, Carlos Bevilacqua, Carlos Cisneros, Carlos Greco, Carlos Puglelli, Carlos Rojo, Carolina Farías, Cecilia Gortari, Cecilia Moreau, Cecilia Segura, César Lescano, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Cristian Castro, Cristian Jerónimo y Cristian Olivetti.
- D - J: Daniel Harrington, Darío Gollan, Diego Giuliano, Diego Molea, Diego Segovia, Eduardo Cergnul, Emir Félix, Enrique Cresto, Esteban Sanzio, Estefanía Bordoni, Estela Neder, Eva Andreotti, Facundo Tignanelli, Federico Achával, Federico Mochi, Federico Otermín, Federico Subieles, Fernando Rodríguez, Francisco Caporricio, Franco Aranda, Gabriela Lizana, Gastón Granados, Gastón Javier, Gerardo Zamora, Germán Braillard, Germán Di Cesare, Gimena López, Graciana Peñafort, Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Gustavo Arrieta, Gustavo Bordet, Gustavo Menéndez, Gustavo Pandiani, Héctor Cusipuma, Hernán Arranz, Jaime Perczyk, Javier Martínez, Javier Osuna, Jorge Chica, Jorge Difonso, Jorge Mukdise, Jorge Solá, José Ignacio de Mendiguren, Josefina Gladys González, Juan Andreotti, Juan Cabandié, Juan de Jesús, Juan José Amavet, Juan Manuel Olmos, Juan Manuel Soler, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Valdez, Juan Manzur, Juan Martín Malpeli, Juan Monteverde, Juan Pablo de Jesús, Juan Pablo García, Juan Pablo Luque y Julián Álvarez.
- K - P: Katia Blanc, Kelly Olmos, Koky Araujo, Lautaro Elviter, Leandro Santoro, Leonardo Grosso, Lorena Arrozogaray, Lorena Núñez, Luciana Paduolo, Luciano Di Nápoli, Malena Galmarini, Marcela Basualdo, Marcela Durrieu, Marcelo Barbur, Marcelo Lewandowski, Marcos Pisano, Marianela Marclay, Mariano Arcioni, Mariano Martín Luis, Mariano Recalde, Mariel Fernández, Marina Jaureguiberry, Marina Salzmann, Mario Caputo, Marisa Fassi, Marisol Soriano, Martín Marinucci, Matías Lammens, Matías Molle, Matías Stevanato, Mauro Díaz Chávez, Maxi Sciani, Mayra Mendoza, Micaela Ferraro, Miguel Ángel Pichetto, Moira Lanesán, Natalia Álvarez, Natalia de la Sota, Nicolás Mantegazza, Noelia Saavedra, Omar Plaini, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Garate, Pablo Mirolo, Pablo Yedlin, Fernando "Pato" Galmarini, Pedro Pesatti, Enrique "Pepe" Albistur y Pipi Alí.
- R - Y: Ramiro Gutiérrez, Ricardo Bravo, Ricardo Casal, Roberto Vázquez, Román Naya, Roxana Bertone, Roxana Monzón, Rubén Dusso, Sabrina Selva, Sara Aparicio, Sebastián Galmarini, Sebastián Rovira, Sergio Bordoni, Sergio Massa, Sergio Uñac, Sofía Vannelli, Tania Kyshaevic, Teresa García, Alejandro "Topo" Rodríguez, Valeria Arata, Vanesa Abril, Verónica Barograf, Victoria Tolosa Paz, Yamila Ruiz y Yolanda Vega.
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