Distintos sectores del peronismo protagonizaron una masiva cumbre en el partido bonaerense de San Fernando con el objetivo de avanzar en la articulación de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei. Con la presencia central del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el intendente local Juan Andreotti como anfitrión, la convocatoria reunió a decenas de referentes provinciales, legislativos, municipales y gremiales de todo el país.