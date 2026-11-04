Javier Milei pegó faltazo a la Cumbre Iberoamericana de Madrid para reunirse con el líder de Vox
El mandatario argentino viajó para la 30° Cumbre que se desarrolla en la capital de España pero en lugar de participar de la inauguración encabeza por el rey Felipe VI eligió encontrarse con Santiago Abascal.
Se suponía que iba a ser una visita oficial para participar de la Cumbre Iberoamericana que hasta este jueves se desarrolla en Madrid, pero Javier Milei convirtió este enésimo viaje en una gira privada al pegar el faltazo a la inauguración oficial con el solo propósito de reunirse con su amigo Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox.
La capital de España, como se sabe, es desde este miércoles sede de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, encuentro que reúne a representantes de los 22 países de la comunidad para debatir estrategias comunes.
Bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, la cumbre busca reforzar los mecanismos de cooperación regional en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos acelerados.
La agenda incluye iniciativas para impulsar la digitalización, reducir brechas tecnológicas y fortalecer la coordinación frente a emergencias y desastres naturales, trabajando en una declaración política y un programa de acción común que orientarán la colaboración iberoamericana en los próximos años.
Faltazo de Javier Milei a la ceremonia de inauguración
La Cumbre fue inaugurada en el Teatro Real por el rey Felipe VI, quien pidió a los países de la comunidad actuar de manera coordinada frente a los desafíos globales y evitar que la región se exprese con “22 voces disonantes”, en alusión a la necesidad de alcanzar consensos en temas estratégicos.
Pero el jefe de Estado argentino no estuvo ahí para escucharlo porque pegó el faltazo al eligir otra cita “oficial”: un encuentro con Santiago Abascal, diputado y candidato a presidente de España, con quien se fotografió en algún pasillo de un sitio no identificado, para “respaldar” la candidatura del líder de Vox de cara a las elecciones generales de 2027.
Sin reuniones bilaterales previstas, la agenda de dos días del Presidente está concentrada en uno solo: este jueves se prevé que participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales, complejo cultural situado junto al Palacio Real y uno de los espacios madrileños más emblemáticos.
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