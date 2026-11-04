Javier Milei pegó faltazo a la Cumbre Iberoamericana de Madrid para reunirse con el líder de Vox

Pero el jefe de Estado argentino no estuvo ahí para escucharlo porque pegó el faltazo al eligir otra cita “oficial”: un encuentro con Santiago Abascal, diputado y candidato a presidente de España, con quien se fotografió en algún pasillo de un sitio no identificado, para “respaldar” la candidatura del líder de Vox de cara a las elecciones generales de 2027.

Sin reuniones bilaterales previstas, la agenda de dos días del Presidente está concentrada en uno solo: este jueves se prevé que participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales, complejo cultural situado junto al Palacio Real y uno de los espacios madrileños más emblemáticos.