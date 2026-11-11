Fuerte rechazo del Gobierno a Irán por declarar "terroristas" a las Fuerzas Armadas
La Cancillería argentina condenó la decisión de Irán contra la Armada y la Fuerza Aérea. Exigió que entregue a los acusados por los atentados de la AMIA.
Tras la medida adoptada en Medio Oriente, el Gobierno nacional rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar como "organizaciones terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea. A través de la Cancillería, calificaron la acusación como totalmente inadmisible y carente de cualquier tipo de fundamento institucional.
El reclamo de la Justicia argentina y la defensa de las Fuerzas Armadas
En el comunicado oficial emitido este miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió enfáticamente a las instituciones militares argentinas. Remarcaron que ambas fuerzas se encuentran subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones de defensa con "estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados".
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Asimismo, el Gobierno de Javier Milei aprovechó la misiva diplomática para recordarle a la comunidad internacional que la Justicia argentina ya comprobó y atribuyó la responsabilidad directa de la República Islámica en los trágicos atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994.
En este contexto, la Cancillería denunció que el régimen islámico continúa sin cooperar judicialmente y "ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales".
Finalmente, el texto renovó su reclamo histórico exigiendo que entreguen a los acusados prófugos hace tres décadas, ratificando la absoluta solidaridad del Estado con los familiares de las víctimas y su inclaudicable rechazo "a toda forma de terrorismo".
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