Fuerte rechazo del Gobierno a Irán por declarar "terroristas" a las Fuerzas Armadas

El reclamo de la Justicia argentina y la defensa de las Fuerzas Armadas

En el comunicado oficial emitido este miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió enfáticamente a las instituciones militares argentinas. Remarcaron que ambas fuerzas se encuentran subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones de defensa con "estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados".