La reacción oficial a la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y Fuerza Aérea
Irán respondió a la decisión de Milei, a instancias de Washington, de declarar como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Quds.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán declaró formalmente este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de la Argentina como "organizaciones terroristas". La medida fue adoptada bajo el "principio de reciprocidad", luego de que el gobierno de Javier Milei tomara una decisión idéntica contra las fuerzas militares de la república islámica.
En medio del aumento de la tensión, la senadora nacional Patricia Bullrich celebró la decisión del gobierno de Teherán. "Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos", escribió al dos veces ministra de Seguridad de la Nación y ex candidat presidencial en su cuenta en la red social X.
En su publicación, Bullrich también cuestionó duramente al régimen iraní por su historial de violaciones a los derechos humanos y recordó los atentados perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 y que dejaron más de un centenar de víctimas fatales.
“Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, concluyó Bullrich.
En tanto el Ministerio de Defensa hizo un sugestivo posteo tras la decisión del gobierno iraní. En sus redes sociales, la cartera encabezada por el Carlos Presti aseguró que "Argentina tiene Fuerzas Armadas preparadas para defender su soberanía", todo en mayúsculas y con imágenes de entrenamientos de la Fuerza Especial G.O.E.
La escalada diplomática se profundizó en marzo pasado, en medio de la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando el gobierno de Milei designó a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Esta medida permitió a la Argentina aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra Teherán. Previamente, en enero, Buenos Aires ya había emitido esta misma calificación contra la Fuerza Quds, un brazo operativo de dicha organización militar.
Por su parte el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que la Argentina no modificará su postura frente al régimen. “No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina”, escribió en X. Y ratificó que el Gobierno seguirá reclamando justicia por los ataques terroristas y condenando a Irán y a sus organizaciones aliadas.
Petri sostuvo que frente al terrorismo no hay lugar para posiciones neutrales: “La neutralidad es complicidad”. También defendió el rol de las Fuerzas Armadas argentinas y respaldó la política exterior del presidente Javier Milei.
“Nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con @JMilei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”, concluyó.
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