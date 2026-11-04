La reacción oficial a la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y Fuerza Aérea

ARGENTINA TIENE FUERZAS ARMADAS PREPARADAS PARA DEFENDER SU SOBERANÍA. https://t.co/IM8FA84z2L — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 11, 2026

La escalada diplomática se profundizó en marzo pasado, en medio de la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando el gobierno de Milei designó a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. Esta medida permitió a la Argentina aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra Teherán. Previamente, en enero, Buenos Aires ya había emitido esta misma calificación contra la Fuerza Quds, un brazo operativo de dicha organización militar.

Por su parte el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que la Argentina no modificará su postura frente al régimen. “No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina”, escribió en X. Y ratificó que el Gobierno seguirá reclamando justicia por los ataques terroristas y condenando a Irán y a sus organizaciones aliadas.

Petri sostuvo que frente al terrorismo no hay lugar para posiciones neutrales: “La neutralidad es complicidad”. También defendió el rol de las Fuerzas Armadas argentinas y respaldó la política exterior del presidente Javier Milei.

“Nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con @JMilei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”, concluyó.