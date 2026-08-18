Fuerzas Armadas: extendieron el alcance del secreto militar a más operaciones de compra venta de equipamiento

Fue bajo este creciente marco de secretismo que el Gobierno de Milei avanzó en la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16 e incorporó bajo esa clasificación los contratos adicionales suscritos con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense. Operaciones fuertemente cuestionadas por la oposición por haber sido mucho más onerosas de lo que hubiese costado la compra de aviones incluso más modernos a China y que estaba en carpeta antes del desembarco de Milei en la Casa Rosada.