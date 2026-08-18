Fuerzas Armadas: extendieron el alcance del secreto militar a más operaciones de compra venta de equipamiento
El gobierno libertario viene profundizando desde 2024 el secretismo en torno a las operaciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Javier Milei sumó este martes más opacidad a las compras y ventas de equipamiento militar. Así quedó plasmados en el Decreto 735/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. Allí el gobierno libertario amplió el alcance del secreto militar a esta clase de operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas.
De esta manera pasarán a formar parte del secreto militar todas las exportaciones de material vinculado al sistema de armas adquirido por la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Por medio de este decreto pasaron a calificarse como infomación clasificada todas las operaciones vinculadas a la exportación de materiales tales como motores y repuestos
La restricción incluye partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, asociados al sistema incorporado. Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que se trata de material sensible que requiere resguardo de su información. La exportación que se haga se llevará a cabo con el propósito de realizar tareas de mantenimiento y actualización, entre otras actividades, según indicaron.
Mediante etapas sucesivas, el Gobierno viene ampliando desde 2024 el alcance del secreto militar a la construcción de obras de infraestructura, la importación de material relacionado y la adquisición de equipos y capacidades complementarias.
Fue bajo este creciente marco de secretismo que el Gobierno de Milei avanzó en la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16 e incorporó bajo esa clasificación los contratos adicionales suscritos con Estados Unidos mediante el programa Foreign Military Sales y con la Armada estadounidense. Operaciones fuertemente cuestionadas por la oposición por haber sido mucho más onerosas de lo que hubiese costado la compra de aviones incluso más modernos a China y que estaba en carpeta antes del desembarco de Milei en la Casa Rosada.
La polémica compra incluyó cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos garantizados por cinco años. El acuerdo contempló también la capacitación de pilotos y mecánicos, y fue posible tras gestiones extraoficiales de Washington ante el Reino Unido.
Decreto 735/2026:
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