Gerardo Milman se presentó espontáneamente a declarar sobre el atentado a Cristina Kirchner: qué dijo

Tras desmentir las versiones vertidas por periodistas de LN+, que insinuaron que iba a denunciar un "autoatentado", el diputado del PRO expresó: “Si existe o existiera uno o varios autores intelectuales, no es en mí donde lo tienen que buscar. Me pareció oportuno presentarme para relatar los hechos y explicarle a la jueza por qué creo que se me intentó involucrar”.