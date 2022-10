Qué dijo Alberto Fernández sobre los dichos de Alfa de Gran Hermano

alberto fernandez alfa

Sin embargo Fernández no sólo ratificó su postura sino que fue tajante al defenderla. En diálogo con C5N el mandatario aseguró que "lo que la vocera dijo es exactamente lo que yo creo, expresó lo que el Presidente piensa".

Y siguió: "Este Presidente es una persona honrada, nunca participó de hechos de corrupción, nunca se cuestionó su decencia y eso es lo único que tengo para dejar a mis hijos, mi decencia"

"Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno yo voy a reaccionar de la misma manera porque lo que se está poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación. Y no dejo que lo pongan en tela de juicio porque soy una persona honesta", advirtió

E insistió: "Si se trata de un energúmeno o de alguien muy importante me da lo mismo. No me voy a quedar callado cuando me involucran en cosas con las que no tengo nada que ver".