Licuación de salarios: Milei y Caputo les "robaron" a cada estatal $15,5 millones y el salario real cayó 22%

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los estatales se recuperaron sin embargo desde su peor momento en abril de 2024, apenas iniciada la gestión libertaria, cuando el salario real de los estatales se derrumbó un 25%.

Fuente: CEPA

La caída del 22% en el salario real de los estatales es un promedio entre las caídas que registraron los trabajadores de los estatales provinciales y los nacionales, y son precisamente estos últimos los que se llevan la peor parte.

Según consignó el MATE la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales que dependen de nación es mucho más profunda y llega al 40% mientras que entre los provienciales la caída es de 16 puntos porcentuales.

"El salario provincial recuperó algo de su poder de compra luego de la caída inicial. En el caso de los salarios nacionales, la caída es permanente. Cada empleado provincial perdió 5 salarios y cada nacional perdió 10 salarios desde que gobierna Milei", advierte el informe.

Fuente: CEPA

La caída de los salarios reales se replica, aunque en menor magnitud en el sector privado. Ningún trabajador escapó a la motosierra libertaria.

De acuerdo al relevamiento del MATE "el salario real en el sector privado quedó 9 puntos porcentuales por debajo del nivel que tenía al momento de asumir Milei".

Así, cada trabajador del sector privado acumula una pérdida de 3 millones de pesos que dejó de ganar gracias a la política de licuación de salarios. En marzo de 2024, apenas iniciada la gestión libertaria y tras la devaluación de más del 100% que aplicaron Milei y Caputo, el salario real en el sector privado había llegado a caer 14 puntos pocentuales.

Fuente: CEPA

Esta licuación de salarios generó fabulosas ganancias para las empresas. De acuerdo con el MATE en total se transfirieron 102,5 billones de pesos de ingresos que dejaron de ir al bolsillo de los trabajdores, a las obras sociales, a la recaudación de la seguridad social y a los sindicatos y que se quedaron en última instancia las empresas por la caída del costo salarial.

De esta tranferencia de recursos 72,5 billones de pesos era de salarios de los trabajadores; 19,9 billones de pesos de recaudación de seguridad social; 8,3 billones de las obras sociales y 1,8 billones de los sindicatos.

Fuente: CEPA

Con quienes también se ensañó particularmente la motosierra de Milei y Caputo fueron los jubilados. De acuerdo con el informe del MATE "el poder de compra de las jubilaciones es 23% menor que el de 2023 y cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 7,7 millones de pesos".

"Los que cobran la mínima perdieron el 30% de su poder de compra y acumulan una pérdida equivalente a 8,7 jubilaciones de 2023", advierte el MATE.

La pérdida del poder adquisitivo de los haberes de los jubilados llegó al 39% en abril de 2024.